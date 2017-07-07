Windows 10'a Yeni Yapı

Microsoft, Slow ring'teki Windows 10 PC'ler için birikimsel bir güncelleme yayınladıktan sonra, şimdi de Fast ring için güncelleme sunuyor. Derleme 16232.1004 şu an indirilmeye hazır, ve sadece bir yeni özelliği var: Notepad'in yeni bir sürümü.



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Güncellenmiş kodda yeni bir özellik olup olmadığı bilinmiyor, firma da hiçbir şeyden bahsetmedi. Ama Notepad'in çok basit bir uygulama olduğunu düşününce pek bir şey beklememek mantıklı olacaktır.



Microsoft, bu güncellemelerin asıl amacının hizmet hatlarını test etmek olduğunu söyledi. Bu güncellemenin diğerlerinden farklı olan bir yanı, yükledikten sonra PC'nizi yeniden başlatmanızı gerektirmemesi (Notepad açık değilse). Yeniden başlatma gerektirmeyen birikimsel güncellemeler tabii ki olmuştu, ama bu seferki açıkça derleme numarasını değiştiriyor.



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Dikkat edilmesi gereken birkaç nokta var:



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Bu güncellemeyi almadan önce Karma Gerçekliği kurduğunuzdan emin olun



Bir dil paketi veya .NET 3.5 gibi isteğe bağlı bir özellik yüklediğinizde, PC'niz bu güncellemeyi yine önerebilir ve başarısız olabilir.



Firma ayrıca bu güncellemenin sadece gelecek Fast ring derlemesi çıkana kadar indirilebileceğini söyledi, bu da yarın kadar erken bir zaman olabilir, çünkü geçen hafta yayınlanan 16232'den beri hiçbir yeni derleme yoktu.



Kaynak: Chip.com.tr