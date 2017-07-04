Windows 10'a Yeni "Hatırlatma" İşlevi!

Hala Windows 10'un ilk sürümünü mü kullanıyorsunuz? Microsoft, artık ilerlemenin vakti olduğunu size pek de geçiştiremeyeceğiniz bir şekilde hatırlatacak. Yazılım devi, hala Windows 10 sürüm 1507 kullananlara bildirimler göndermeye başlayacağını açıkladı. İşletim sisteminin hizmetinin sona ereceğini ve artık aylık güvenlik güncellemeleri almayacağını söyleyecek. Eğer bu gruba dahilseniz, son sürüme (şu an için Creators Update) güncellemek için kullanışlı bir düğme göreceksiniz.



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Evet, bu da Microsoft'un kullanıcılarını belki de istemedikleri bir güncellemeye zorladığı anlardan biri. Yalnız bu kez Microsoft'un biraz ısrarcı olması şaşırtıcı değil. Windows'un eski kalmış sürümleri zararlı (malware) saldırılarının yayılmasına sebep olmuştu ve Microsoft haklı olarak sadece bazı kullanıcılar güncellemeleri atladı diye başka bir salgın daha görmek istemiyor olabilir. Eminiz PC'nizi güvende tutarsa şu an verdiği rahatsızlık için teşekkür edeceksiniz.



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