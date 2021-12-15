Windows 10/11 ve Office 365 Servisleri Eğitimi - Haberler
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Windows 10/11 ve Office 365 Servisleri Eğitimi

Windows 10/11 ve Office 365 Servisleri Eğitimi
Habermetre - Haberler | Toplum

Akademisyenler İçin: Tarih: 16 Aralık 2021Saat: 11. 00Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure AvantajlarıTarih: 16 Aralık 2021Saat: 14. 00Öğrenciler İçin: Tarih: 17 Aralık 2021Saat: 11. 00Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure AvantajlarıTarih: 17 Aralık 2021Saat: 14. 00.

Akademisyenler İçin:

Tarih: 16 Aralık 2021

Saat: 11. 00

Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure Avantajları

Tarih: 16 Aralık 2021

Saat: 14. 00

Öğrenciler İçin:

Tarih: 17 Aralık 2021

Saat: 11. 00

Win 10/11 Yenilikleri ve Microsoft Azure Avantajları

Tarih: 17 Aralık 2021

Saat: 14. 00

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