Windjammers 2 açık beta testi bugün başlıyor!
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Windjammers 2 açık beta testi bugün başlıyor!

Windjammers 2 açık beta testi bugün başlıyor!
Haberler.com / Talha Eker - Haberler | Gamegar

Dotemu tarafından geliştirilen ve yayınlanan spor oyunu Windjammers 2'nin PS4, PS5 ve PC için açık betası bugün başlıyor.

Windjammers'ın devam oyunu olan atari tarzı spor oyunu Windjammers 2, PlayStation 4 ve PlayStation 5 için resmi olarak duyuruldu. Beta, PlayStation Plus aboneliği gerektirmeyecek, bu da bugün başlayacak olan test aşamasına dileğen her oyuncunun katılım sağlayacağı anlamına geliyor.

Windjammers, ilk olarak 1994'te piyasaya sürüldü. Oyun, oyunculara kazanmak için rakibin hedef bölgesine disk atarak gol atmaya çalıştığı bir deneyim sunuyor. Bugün açık betasının yayınlanacağı ve yıl içinde piyasaya sürülecek olan devam oyunu Windjammers 2, ilk önce 2018'de duyurulmuştu. Oynanış olarak orijinal oyuna benzer olsa da, Wildjammers 2 oyunseverlere yeni özellikler sunarak, dereceli maçlar aracılığıyla rekabetçi teşvik edecek.

PS4, PS5 VE PC KULLANICILARI AÇIK BETA TESTİNE KATILABİLECEK!

Wildjammers 2'yi dört gözle bekleyen oyuncular, bugün itibarıyla oyunun açık betasına katılabilecekler. Beta 22 Ağustos'a kadar sürecek ve PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC kullanıcıları için geçerli olacak.

PlayStation Blog'a göre, beta, oyuncuların ustalaşması için her biri farklı "benzersiz güç ve hız dengesi" olan dört karakter içerecek. Oyunun, mevcut oynanabilir aşamaları: Plaj, Ring, Stadyum ve Çatı. Wildjammers 2'nin baş tasarımcısı Cyrille Imbert, oyunun "bir arcade klasiğinden bile daha heyecan verici" olacağına söz veriyor.

Windjammers 2 açık beta testi bugün başlıyor!

Beta testi, oyuncuların topluluk geri bildirimleri açısından büyük önem taşıyor. Geliştirici test aşamasında oyunculardan gelecek yorumları dikkate alarak, lansman sürecinden önce oyunu geliştirmeyi amaçlıyor.

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Gündem Editörü - Talha Eker
Talha Eker
Gündem Editörü
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