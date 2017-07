Wimbledon Tenis Turnuvası Yarın Başlayacak

DÜNYANIN en önemli tenis turnuvalarından Wimbledon Tenis Turnuvası, elemelerin ardından yarın başlayacak. Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası, bu yıl da yüzbinlerce binlerce kişiyi Londra'nın güneybatısındaki Wimbledon'da ağırlamaya hazır.



12 BİN SERVİS ÇALIŞANI HİZMET ETTİ



Her yıl aralarında kraliyet ailesi üyelerinin de yer aldığı ünlü konukları ağırlayan turnuvayı geçen yıl yaklaşık 500 bin kişiyi izledi. Turnuvada geçen yıl 30 bin şişe şampanya içilirken, mutfak ve restoranlarda 12 bin servis çalışanı hizmet etti.



ÇİLEK TÜKETİMİ REKOR SEVİYEDE



Oynanan tenisin kalitesi, izleyicileri ve organizasyonun kusursuzluğu ile bir ekol olan Wimbledon'da izleyenleri ağırlamak en büyük görevler arasında yer alıyor. Geçen yılki şampiyonanın istatistiklerini yayınlayan Wimbledon yetkilileri, tam 13 günde 35 bin 986 şişe şampanya, 264 bin bardak alkollü kokteyl tüketildiğini açıkladı. Turnuva boyunca ayrıca 115 bin paket çilek, 69 bin dondurma tüketildi.



Geçen yıl 70 ülkeden yaklaşık 585 sporcunun katıldığı turnuvayı 493 bin 928 kişi izlediğini ifade eden yetkililer, iki hafta süren şampiyona boyunca 5 kişinin görev yaptığını belirtti.



Wimbledon'da yeme içme kültürünün karşılaşmalar kadar popüler olduğunu belirten yetkililer, turnuvanın simgesi olan çilek ve krema tüketiminin geçen yıl rekor seviyeye ulaştığı turnuva boyunca 115 bin paket çilek tüketildiğini belirttiler.



Tek erkekler ve tek bayanlar mücadelesiyle başlayacak turnuvada, erkeklerde son şampiyon ve dünya 1 numarası Andy Murray, ilk turda Kazak tenisçi Bublik ile karşılacak. Turnuvanın 2 numaralı seri başı olan Novak Djokovic'in rakibi ise Slovak tenisçi Klizan olacak. Kadınlarda son şampiyon Angelique Kerber'in rakibi ilk turdaki Amerika Birleşik Devletleri'nden Folconi olurken; turnuvanın 2 numaralı seribaşı Simona Halep, Yeni Zelandalı tenisçi Marina Erakovic ile mücadele edecek. Wimbledon kortlarında yapılacak toplam 31 milyon 600 bin sterlin ödüllü şampiyona, 16 Temmuz Pazar günü sona erecek.



SERENA WİLLİAMS TURNUVADA YOK



Karolina Pliskova, Venus Williams, Carolina Wozniacki'nin karşılaşmaları da ilgiyle bekleniyor. Bu yıl kadınlar dünya sıralamasının eski 1 numaralarından Serena Williams, hamile olması sebebiyle turnuvada yer alamıyor.



Doping nedeniyle ceza alan ve cezasını 2017 başında dolduran, dünya sıralamasının eski 1 numaralarından Maria Sharapova ise bu sezon henüz yeterli puan toplayamadığı için turnuvaya katılamadı.



31 MİLYON STERLİN ÖDÜL DAĞITILACAK



100 yıldan fazla tarihi geçmişe sahip olan Wimbledon, 1877'den bu yana düzenleniyor. 16 Temmuz'da sona erecek turnuvada tek erkekler ve tek bayanlar şampiyonları 2 milyon sterlin ödül alacak. Şampiyona sonunda toplam 31 milyon 600 bin sterlin ödül dağıtılacak. Çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da, tenisçilerin beyaz giyinme zorunluluğu, korta giriş ve çıkış protokolü gibi yazılı olmayan kurallar bulunuyor.



TURNUVADA TEKLERDE TÜRK TENİSÇİ KALMADI



Ana tabloya girmek için eleme turlarına katılan milli tenisçiler Çağla Büyükakçay, İpek Soylu ve Başak Eraydın, elemeleri geçme başarısı gösteremediği için turnavada mücadele edecek Türk sporcumuz yok.



IPEK SOYLU ÇİFTLERDE OYNAYACAK



Turnuvada sadece İpek Soylu, partneri Wongteanchai ile çift kadınlarda mücadele edecek. Çiftler ana tabloya yükselen İpek Soylu, Wimbledon Açık Tenis Turnuvası'nda ülkemizi temsil eden tek tenisçi olma gururunu yaşatacak.



Erkeklerde ise Türk tenisçiler, dünya sıralamasında yeterli derece elde edemedikleri için, eleme turları dahil Wimbledon Açık Tenis Turnuvası'na katılım hakkı kazanamadı. - Londra