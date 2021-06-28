Wimbledon Tenis Turnuvası başladı

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın açılış maçında korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 2. tura yükseldi.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın açılış maçında korta çıkan kadınların 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka, 2. tura yükseldi.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuva, yağmur eşliğinde başladı. Merkez ve 1 numaralı kortlar haricindeki sahalarda oynanması gereken karşılaşmalar, yağış dininceye kadar ertelendi.

Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı Sabalenka (Belarus), dünya sıralamasının 191. basamağındaki Monica Niculescu'yu (Romanya) 6-1 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer