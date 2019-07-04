Wimbledon günlüğü #3

Sezonun üçüncü Grand Slam’i Wimbledon’da üçüncü günü geride bıraktık.



Kadınlar ana tablosunda ikinci tur maçları, talihsiz bir olayla başladı. 8 numaralı seribaşı Elina Svitolina karşısında ilk seti 7-5 alan Margarita Gasparyan, ikinci sette durum 5-5’ken sol dizinden yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi. Daha önce aynı dizinden üç kez ameliyat olan 24 yaşındaki raket, maçın ardından gözyaşlarına hâkim olamadı.



3 numaralı seribaşı ve turnuvanın en büyük favorilerinden Karolina Pliskova, Merkez Kort’un açılış maçında olimpiyat şampiyonu Monica Puig’i 6-0 ve 6-4'lük setlerle mağlup etti. Bir sonraki turda Su-Wei Hsieh ile oynayacak olan Pliskova, bu sene rakibiyle bir kez karşılaşmış ve bu mücadeleden yenilgiyle ayrılmıştı.



İlk turda beş kez Wimbledon şampiyonu Venus Williams’ı yenmeyi başararak unutulmaz bir zafere imza atan Cori Gauff'un peri masalı sürüyor. 2017 Wimbledon yarı finalisti Magdalena Rybarikova’yı 6-3’lük iki set sonucu turnuva dışına iten 15 yaşındaki tenisçinin sıradaki rakibi, Madison Keys’i mağlup eden Polona Hercog olacak.



Kuralar çekildiği zaman kadınlardaki en ilgi çekici üçüncü tur karşılaşmalarından birisi olan Victoria Azarenka – Simona Halep eşleşmesi için artık bir engel kalmadı. Victoria Azarenka üst üste 12 oyun aldığı maçta Ajla Tomljanovic’i yenerken, Simona Halep ise Mihaela Buzarnescu’yu üç sette geçmeyi başardı. Azarenka ve Halep, Wimbledon’da en son 2017 senesinde dördüncü turda karşı karşıya gelmiş, maçtan galip ayrılan taraf iki set sonunda Halep olmuştu.



Erkekler ana tablosunda ise üçüncü gün yine bir sürprize sahne oldu. Dünya 63 numarası Reilly Opelka, üç kez Grand Slam şampiyonu Stan Wawrinka’ya beş set sonunda havlu attırdı. Kariyerinde daha önce Wimbledon ve ABD Açık ana tablosu oynamamış olan 22 yaşındaki raket bu sonuçla ilk kez bir Grand Slam'de üçüncü tura yükseldi.



Dünya 1 numarası Novak Djokovic ise Denis Kudla’yı üç sette rahat geçerek yoluna devam etti. Sırp raket bir sonraki turda bu sene Fransa Açık ilk turunda mağlup ettiği Hubert Hurkacz ile karşılaşacak.



Erkeklerde 10 numaralı seribaşı Karen Khachanov, geçen senenin finalisti Kevin Anderson, 2016’nın finalisti Milos Raonic ve 2019 Halle finalisti David Goffin; kadınlarda ise dünya eski 1 numarası Caroline Wozniacki ve 2000 doğumlu Dayana Yastremska günü kayıpsız atlatan diğer önemli isimler.













Yeni günün “yıldızlı” maçları





Merkez Kort’ta açılışı geçen senenin çeyrek finalisti Kei Nishikori yapıyor. Japon raketin rakibi İngiliz Cameron Norrie. Bugünün en merakla beklenen karşılaşması olan Rafael Nadal – Nick Kyrgios eşleşmesi ise yine aynı kortta günün son maçı.



1 Numaralı Kort’ta üç eski Wimbledon şampiyonunu izleyeceğiz. Sırasıyla Petra Kvitova, Roger Federer ve Serena Williams kortta olacak. Bu üç ismin toplamda kazandığı Wimbledon sayısı tam tamına 17.



Kadınlarda dünya 1 numarası Ashleigh Barty ve geçen senenin şampiyonu Angelique Kerber de ikinci tur maçlarını bugün oynuyor. Bu iki önemli favoriyi 2 Numaralı Kort’tan takip edeceğiz.



Turnuvanın dördüncü gününde ayrıca 2017 finalisti Marin Cilic, 2019 Fransa Açık yarı finalisti Amanda Anisimova, Alex De Minaur ve Belinda Bencic gibi isimler korta çıkacak.