Wimbledon günlüğü #12

Sezonun üçüncü Grand Slam'i Wimbledon'da geçtiğimiz gün tek kadınlar finali oynandı.



Dünya 7 numarası Simona Halep, muhteşem bir oyun ortaya koyduğu maçta 11 numaralı seribaşı Serena Williams'ı 6-2'lik iki setle mağlup ederek Wimbledon'da şampiyonluğa ulaştı.



Çekişmeli geçmesi beklenen final karşılaşmasına sadece 56 dakikada nokta koyan Halep, rakibinin 26 basit hatasına karşılık maç genelinde sadece 3 basit hata yaptı. Rumen tenisçi aynı zamanda ilk servislerini oyuna sokma ve bu ilk servislerden puan çıkarma oranlarında da rakibine büyük bir üstünlük kurdu.











Kariyerinin ilk Wimbledon kupasına uzanan Simona Halep, aynı zamanda tarihte bu Grand Slam'i kazanan ilk Rumen tenisçi olmayı başardı. 2018 Roland Garros'un ardından ikinci kez bir Grand Slam'de mutlu sona ulaşan 27 yaşındaki tenisçi, önümüzdeki hafta açıklanacak WTA klasmanında dördüncü basamağa yükselecek.



Çıktığı son üç Grand Slam finalinde de kupayı rakiplerine kaptıran 37 yaşındaki Serena Williams ise, Margaret Court'un 24 Grand Slam şampiyonluğu rekoruna ortak olma şansını bir kez daha kaçırdı.













Yeni günün "yıldızlı" maçı





Wimbledon'da artık son günün içindeyiz ve tüm gözler tek erkekler finaline çevrilmiş durumda. Turnuvanın 1 ve 2 numaralı seribaşları Novak Djokovic ile Roger Federer'in karşı karşıya geleceği final mücadelesi, TSİ 16.00'da başlayacak. Djokovic'in beş, Federer'in ise dokuzuncu Wimbledon şampiyonluğu için korta çıkacağı bu dev maçı Eurosport 2'den canlı olarak izleyebilirsiniz.