Wimbledon'da tek kadınların şampiyonu Barty oldu
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Wimbledon'da tek kadınların şampiyonu Barty oldu

Wimbledon'da tek kadınların şampiyonu Barty oldu
Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, tek kadınlar şampiyonu oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da dünya 1 numarası Avustralyalı Ashleigh Barty, tek kadınlar şampiyonu oldu.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvadaki tek kadınlar final maçında, 1 numaralı seri başı Barty ile 8 numaralı seri başı Çek Karolina Pliskova karşı karşıya geldi.

Merkez Kort'ta oynanan maça tutuk başlayan ve ilk puanını dördüncü oyunda alabilen Pliskova karşısında zorlanmayan Barty, 28 dakika süren ilk seti 6-3 hanesine yazdırdı.

Daha çekişmeli geçen ikinci sette iki kez servis kıran Barty, şampiyonluk için servis kullandığı oyuna tutunamayınca "tie-break"e gidildi. Bu bölümde rakibine 7-4 üstünlük sağlayan 29 yaşındaki Pliskova, setlerde durumu 1-1 yaparak skoru eşitledi.

Karar setine daha etkili başlayan ve oyunlarda 3-0 öne geçen Barty, avantajını koruduğu seti 6-3, maçı da 2-1 kazandı.

25 yaşındaki Barty, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Avustralyalı tenisçi, ilk finaline 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyonluğa uzanmıştı.

Barty ayrıca 1980 yılından bu yana Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Avustralyalı kadın tenisçi oldu.

Pliskova ise kariyerinin ikinci grand slam finalinden de mağlubiyetle ayrıldı. Çek raket, 2016 ABD Açık finalinde Alman Angelique Kerber'e 2-1 yenilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty,...
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek Karolina Pliskova'yı 2-1 yenen Avustralyalı Ashleigh Barty,...
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