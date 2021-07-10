Wimbledon'da tek kadınlarda zafer Ashleigh Barty'nin

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek raket Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Avustralyalı Ashleigh Barty, şampiyon oldu.

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde Çek raket Karolina Pliskova'yı 2-1 mağlup eden Avustralyalı Ashleigh Barty, şampiyon oldu.

Başkent Londra'da düzenlenen turnuvada, 1 numaralı seri başı Ashleigh Barty ile 8 numaralı seri başı Karolina Pliskova tek kadınlar finalinde karşı karşıya geldi.

Merkez Kort'ta oynanan maçta 28 dakika süren ilk seti Barty 6-3 kazandı. "Tie-break"e gidilen ikinci seti ise 7-4'lük üstünlükle Pliskova aldı ve durumu 1-1 yaptı. Karar setine daha etkili başlayan Barty, seti 6-3, maçı da 2-1 kazandı.İKİNCİ GRAND SLAM ŞAMPİYONLUĞUAvustralyalı tenisçi Barty, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğunu elde etti. 25 yaşındaki sporcu, ilk finaline çıktığı 2019 Fransa Açık'ta yine Çekya'dan Marketa Vondrousova'yı 2-0 yenerek şampiyon olmuştu. Barty ayrıca 1980 yılından bu yana Wimbledon'da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Avustralyalı kadın tenisçi oldu.

2016 ABD Açık finalinde Alman Angelique Kerber'e 2-1 mağlup olan 29 yaşındaki Pliskova ise ikinci grand slam finalinde de gülemedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı