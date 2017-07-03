Wimbledon'da Sıcaklara Çilekli Çözüm

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda sıcaktan bunalan tenis severlere bedava soğuk çilek ve krema dağıtıldı.



İngiltere'nin başkenti Londra'da bugün başlayan Wimbledon Tenis Turnuvası renkli görüntülere sahne oldu. Hava sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı Wimbledon'da maçları izlemeye gelen tenisseverlere İngiliz bayrağı giymiş mankenler yol boyunca soğuk çilek ve krema servisi yaptılar.



İngiltere'de son günlerde artan hava sıcaklıkları tenis severlere de zor anlar yaşattı. Maç biletleri için uzun kuyruklar oluşturan misafirler zaman zaman sıcaktan bunalırken, Wimbledon organizatörlerinin hoş sürprizleriyle karşılaştılar. İngiltere bayrağı giymiş mankenler, ellerinde vejetaryen kremalı soğuk çileklerle, kalabalığa karışarak kuyruk bekleyenlerin sıcağı unutarak hoş vakit geçirmesini sağladılar.



Çilek ve şampanya vazgeçilmez gelenek



Wimbledon'ın ilk akla gelen geleneklerinden biri



tenis maçlarını bir kadeh şampanya ve kremalı çilek eşliğinde izlemek.



Wimbledon Tenis Turnuvası'nda günde 2 ton, iki haftada boyunca 30 ton yaklaşık 116 bin porsiyon çilek tüketiliyor.



31 milyon sterlin ödül dağıtılacak



Wimbledon, 1877'den bu yana düzenleniyor. 16 Temmuz'da sona erecek olan turnuvada tek erkekler ve tek bayanlar şampiyonları 2 milyon sterlin ödül alacak. Şampiyona sonunda toplam 31 milyon 600 bin sterlin ödül dağıtılacak. çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olan Wimbledon'da, turnuvanın yapıldığı İngiltere Tenis ve Kroke Kulübü'nde 19 çim kort karşılaşmalar için kullanılıyor. Bunun dışındaki 20'yi aşkın kort da antrenman kortu olarak hizmet veriyor.



Tesisin kalbi olan ve her sporcunun hayali olan Merkez Kort, 13 bin kişi kapasitesiyle bir stadyum büyüklüğünde.



(Fotoğraflı) - Wimbledon