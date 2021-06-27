Wimbledon'da heyecan başlıyor
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Wimbledon'da heyecan başlıyor

Wimbledon'da heyecan başlıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları yarın başlıyor.

Korona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl iptal edilen Wimbledon Tenis Turnuvası'na ana tablo maçları yarın başlıyor.

Sezonun üçüncü Grand Slam tenis turnuvası olan Wimbledon'da ana tablo maçları yarın başlıyor. Sezonun en önemli dört Grand Slam tenis turnuvasından biri olan Wimbledon, bu sene 28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Londra'daki turnuvada korona virüs salgını nedeniyle son 2 gününe kadar kortlardaki toplam kapasitenin yüzde 50'si oranında seyirci tribünlere alınacak. 14 bin 979 kişilik Merkez Kort ise tekler finallerinin oynanacağı 10 ve 11 Temmuz'da tam kapasiteyle hizmet verecek.

28 Haziran - 11 Temmuz tarihleri arasında dünyanın en başarılı raketlerinin boy göstereceği dev turnuva, canlı yayınlarla TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'da olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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