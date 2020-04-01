Wimbledon'a koronavirüs engeli Wimbledon Tenis Turnuvası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi134 yıldır düzenlenen ve bu yıl da 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan turnuvanın, koronavirüsten dolayı halk sağlığını tehlikeye atmamak için iptal edildiği açıklandı.

Wimbledon Tenis Turnuvası, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez iptal edildi 134 yıldır düzenlenen ve bu yıl da 28 Haziran tarihinde yapılması planlanan turnuvanın, koronavirüsten dolayı halk sağlığını tehlikeye atmamak için iptal edildiği açıklandı.Organizasyonun 28 Haziran - 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceği bildirildi.

Kaynak: DHA