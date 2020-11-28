Wilton Gregory: Papa'nın atadığı ilk siyah kardinal
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Wilton Gregory: Papa'nın atadığı ilk siyah kardinal

28.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:23
Wilton Gregory: Papa'nın atadığı ilk siyah kardinal

Papa Francesco, cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir törenle 13 yeni kardinali göreve getirdi.

Papa Francesco, cumartesi günü Vatikan'da düzenlenen bir törenle 13 yeni kardinali göreve getirdi. Afrikalı Amerikalı Wilton Gregory de bunlardan biriydi. Böylece ilk kez bir siyah, kardinal oldu.

Wilton Gregory'nin atandığı törende katılımcıların tümü koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle maske taktı. Bazı isimler ise video konferans yöntemiyle törene katıldı.

72 yaşındaki Gregory'nin Washington DC Başpiskoposu olacağı geçen ay duyurulmuştu.

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Vatikan'daki Katolik Kilisesi'nde kırmızı cüppeli kardinaller, Papa'dan sonra gelen en üst düzey din insanları konumunda.

Kırmızı cüppeli kardinallerin en kritik görevi, dışarıya kapalı kardinaller meclisi oturumuyla kendi aralarından yeni Papa'yı seçmek.

Yeni atanan 13 kardinalden dördünün yaşı 80'in üzerinde. 80 yaşından büyük kardinallerin Papa seçimi sırasında oy kullanmasına izin verilmiyor.

Papa Francesco'nun ölümü ya da görevi bırakması halinde oy kullanabilecek olan dokuz yeni kardinalin içinde ABD vatandaşı Gregory'nin haricinde İtalya, Malta, Ruanda, Filipinler, Şili, Brunei ve Meksika vatandaşları yer alıyor.

Kardinaller Kurulu adı verilen cumartesi günkü tören, koronavirüs kısıtlamaları sebebiyle öncekilere göre çok daha küçük çaplı düzenlendi. Papa Francis dışında tüm kardinaller maskeliydi, sadece dini liderlerinin önünde atama sırasında diz çökerken maskelerini çıkardılar.





Arjantinli Papa, Katolik Kilisesi'ni 2013'ten beri yönetiyor. Son törenle birlikte görev yapan 128 kardinalin yarısından fazlasını son Papa seçmiş oldu.





Wilton Gregory kimdir?

25 yaşından bu yana papaz olan Gregory, Mayıs 2019'da Kardinal Donald Wuerl'in yerine Washington başpiskoposu olarak atandı. Wuerl, kilisenin istismar suçlamasına karşı tavrı nedeniyle görevden alınmıştı.

Gregory ise o dönemde istismar sorununun içeriden çözülmesi gerektiğini söyleyerek kiliseyi bu konuda eleştiriyordu. 2002'de düzenlenen ABD başpiskoposları konferansında liderlik yapan Gregory, konferansa katılan tüm kilise liderlerini istismarcılara karşı çok daha sert cezalar uygulaması konusunda uyarmıştı.

Gregory, ABD Başkanı Donald Trump'ın bazı kilise ziyaretlerini ve bu ziyaretlerde geliştirdiği söylemi de eleştirmişti.

Haziran ayında siyahlara yönelik ayrımcılık ve polis şiddetiğine karşı sokağa çıkan ve Beyaz Saray'ın önüne yürüyen protestocuları dağıtması için güvenlik güçlerine emir veren Trump, eleştiriler sonrası Washington DC'deki St John Paul kilisesine giderek İncil'le poz vermişti. Gregory, Trump'ın bu ziyareti için "aldatıcı ve kınanması gereken bir hareket" yorumunu yapmıştı.

Kardinal, kiliseye adını veren 2. St John Paul için "Bir ibadet ve huzur bulma mekanı önünde fotoğraf vermek amacıyla protestocuları susturmak, dağıtmak veya korkutmak için biber gazı veya diğer caydırıcı silahların kullanılmasını kesinlikle affetmezdi" diyerek de Trump'ı eleştirmişti.

Bazı muhafazakar Katolikler de, bu ifadeleri için Kardinal'i eleştirdi.

Gregory, LGBTİ haklarına yönelik olumlu adımlarıyla da Papa Francesco gibi Katolik Kilisesi'nin ılımlı kanadını temsil ediyor.





Atanan diğer kardinaller kimler?

13 kardinalin içinde 84 yaşındaki İtalyan rahip Raniero Cantalamessa ve 72 yaşındaki diğer İTalyan din adamı Marcello Semeraro var.

Malta'dan atanan Mario Grech ise, Papa'nın danışma kurulunda görev alacak.

Ruanda'dan Kigali Başpiskoposu Antoine Kambanda, Filipinler'den Capiz Başpiskoposu Jose Fuerte Advincula ve Şili'den Santiago Başpiskoposu Celestino Aos Braco da son törenle kardinal oldu.

BBC

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