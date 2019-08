Wilt Chamberlain 83 yaşında

21.08.2019 23:14

2 Mart 1962, New York Knicks’e karşı 100 sayılık performans: Pennsylvania’da buz gibi bir akşam. O zamanlar küresel ağını büyütmeye çalışan NBA, ulaşım imkanlarının kısıtlı olduğu bu maça çok fazla görevli atamamış, ancak NBA tarihinin en önemli performanslarından biri bu maçta gerçekleşmişti. Philadelphia Warriors’ın pivotu Wilt Chamberlain, New York Knicks’e karşı oynanan o maçta tamı tamına 100 sayı atmıştı. Wilt, takımın toplamda kullandığı 115 şutun 63’ünü atmış ve bu şutlarda 36 isabet bulmuştu. Ayrıca 25 ribaund almıştı.





İki gece ve 135 sayı: NBA’de oyuncuları, arka arkaya oynanan maçlardan şikayet ederler. Özellikle yıldız isimlerin çoğu bu iki maçtan birinde çeşitli hücum sorunları yaşayabilirler. Wilt Chamberlain ise 13 Ocak 1962’de Chicago Bulls’a karşı oynanan maçı 73, ertesi gece Boston Celtics’e karşı oynanan maçı 62 sayıyla noktalamıştı. İki gece ve 135 sayı…





Bill Russell’a karşı 55 ribaund: Boston Celtics’li Bill Russell ve Philadelphia Warriors’ın yıldızı Wilt Chamberlain karşı karşıya, tarih 24 Kasım 1962. Chamberlain, ligin bir diğer süper yıldızı Russell karşısında 34 sayı ve 55 ribaundluk dev bir performans gösterdi. Russell ise 18 sayı ve 19 ribaundda kaldı.





“Triple Double Double”: Wilt Chamberlain, 2 Şubat 1968’de Detroit Pistons’a karşı oynanan maçı 22 sayı, 21 asist ve 25 ribaundla tamamlamıştı. Yıldız pivot böylece, her üç istatistikte de 20 sayı üzerine çıkarak triple double yapmayı başarmıştı.





Muhammed Ali vs Wilt Chamberlain: Chamberlain, 1967 yılında Madison Square Garden’da, “Muhammed Ali’ye ağır siklet kemeri için meydan okuyorum!” demişti. Zira o zamanlar Muhammed Ali’nin maddi bir yükselişe ihtiyacı vardı, Chamberlain ise basketbol kariyerinden sonrasını düşünmeye başlamıştı. Her iki ismin toplam 2,5 milyon dolar kazanacağı konuşuluyordu. İki önemli figür, bir ring ve ortada olan bir kemer, sponsorlar için kaçırılmaması gereken bir fırsattı.



Maçın kontrat imzalama töreni, 26 Temmuz 1971’de Houston’da düzenlendi. Ancak Chamberlain bazı problemler nedeniyle bu maça çıkamayacağını belirtti ve planlanan karşılaşma gerçeğe dönüşmedi.





“Tam bir deliydi”: Chamberlain’in kız kardeşi Barbara, “Wilt tam bir deliydi. Los Angeles’taki evimizde garajdan aşağıya atlardı. Ahırların üzerinden evlerin damlarına yürürdü. Korkusu yoktu. İkinci katın balkonundan havuza bile atlardı. İşin ilginci bunları annemle birlikte yapardı” diyor.







Chamberlain'in rekorları











Bir sezonda en fazla sayı: 4,029

Bir sezonda en yüksek sayı ortalaması: 50,4 sayı

Bir maçta en fazla sayı: 100

Bir devrede en fazla sayı: 59

Kariyerinde en fazla 50 sayı barajını geçen oyuncu: 118 kez

Bir sezonda en fazla 50 sayı barajını geçen oyuncu: 45 kez

Kariyerinde en çok 40 sayı barajını geçen oyuncu: 271 kez

Bir sezonda en fazla 40 sayı barajını geçen oyuncu: 63 kez

Tüm zamanlarda en fazla ribaund alan oyuncu: 23,924

Tüm zamanlarda en yüksek ribaund ortalaması: 22,9