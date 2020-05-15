Wilson'ın Coritiba Formasıyla En İyi Anları 2015 yılında Vitória'dan transfer edilen ve kısa süre içinde kadronun değişmez ismi haline gelen Wilson'ın Coritiba formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik.

2015 yılında Vitória'dan transfer edilen ve kısa süre içinde kadronun değişmez ismi haline gelen Wilson'ın Coritiba formasıyla yaptığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için derledik. Kaynak: Dugout