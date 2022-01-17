Wilma Elles "2022' den çok umutluyum" - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Wilma Elles "2022' den çok umutluyum"

Wilma Elles "2022' den çok umutluyum"
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Wilma Elles geride bıraktığımız gün Aqua Florya AVM'de objektiflere yansıdı. Balık restoranında yemek yiyen oyuncu çıkışta muhabirlerin sorularını yanıtladı. İşte detaylar…

Alışveriş merkezinde bulunan Meos balık restorana geçerek akşam yemeği yiyen ünlü oyuncu restoran çıkışı karşılaştığı gazetecilere poz verip muhabirlerin sorularını yanıtladı. "Öncelikle şunu belirtmek isterim, 2022'den çok umutluyum. Benim için her şey harika geçiyor. Bugünlerde Amerika'ya seyahat edeceğim, döndüğüm zaman çok güzel ve özel projeler var. Çok mutluyum" diyen Elles, pozitif enerjisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Kısa süren sohbetin ardından vale noktasında bekleyen özel aracına binen Elles alışveriş merkezinden ayrıldı.

Wilma Elles "2022' den çok umutluyum"

Snob Magazin - Magazin Haberleri

alışveriş, Magazin, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title