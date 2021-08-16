Wilma Elles Hollywood'da

İranlı şair ve televizyoncu Fereydoun Farrokhzad'ın hayat hikayesini anlatan filmde Shahryar Rumi şairi, Elles ise Alman eşini canlandırdı.

İranlı şair ve televizyoncu Fereydoun Farrokhzad'ın hayat hikayesini anlatan filmde Shahryar Rumi şairi, Elles ise Alman eşini canlandırdı.

YENİ TEKLİFLER GELMEYE BAŞLADI

Türkiye ve Almanya'da da filmlerinin vizyona gireceğini söyleyen Elles, "İlk Amerikan sinema filmim. Bu film sayesinde Amerika'da yeni teklifler gelmeye başladı. Bu projeleri değerlendirmek için şu an Los Angeles'tayım" diye konuştu.

Kaynak: Hürriyet