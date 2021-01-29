Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?

'O¨yle Bir Gec¸er Zaman ki' dizisi ile s¸o¨hreti yakalayan oyuncu ve model Wilma Elles, ikizleri Melodi Evita Veronika ve Milat Aristo Kerem ile City's Nis¸antas¸ı'nda Snob Magazin tarafından go¨ru¨ntu¨lendi. Elles, sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...