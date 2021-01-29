Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?
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Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?

29.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 29.01.2021 13:51
Wilma Elles ekranlara mı dönüyor?

'O¨yle Bir Gec¸er Zaman ki' dizisi ile s¸o¨hreti yakalayan oyuncu ve model Wilma Elles, ikizleri Melodi Evita Veronika ve Milat Aristo Kerem ile City's Nis¸antas¸ı'nda Snob Magazin tarafından go¨ru¨ntu¨lendi. Elles, sevenlerini heyecanlandıracak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Yeni proje ic¸in bir ajansla go¨ru¨s¸meye geldigˆini so¨yleyen Elles'in, 2021 yılında ekranlara döneceği iddia edildi. (Haberin detayları ve videosu aşağıda)

VİDEO - WİLMA ELLES EKRANLARA MI DÖNÜYOR?

Wilma Elles son olarak 'Arka Sokaklar' adlı dizide 18 bölüm rol almıştı. Elles'in görüşmeye gelmesi sevenlerini heyecanlandırdı.

Kaynak: Snob Magazin

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