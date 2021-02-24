Willy tabi öldü mü? Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi öldü mü? Willy Ta Bi kimdir? Willy Ta Bi ne zaman öldü? Willy Ta Bi kaç yaşında öldü?
Kariyerine 2015 yılında ülkesinin Adjame takımında başlayan Willy tabi öldü mü? Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi öldü mü? Willy Ta Bi kimdir? Willy Ta Bi ne zaman öldü? Willy Ta Bi kaç yaşında öldü?
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy tabi öldü mü? Atalantalı futbolcu Willy Ta Bi öldü mü? Willy Ta Bi kimdir? Willy Ta Bi ne zaman öldü? Willy Ta Bi kaç yaşında öldü?
WiLLY TABI ÖLDÜ MÜ? ATALANTALI FUTBOLCU WİLLY TA BI ÖLDÜ MÜ?
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi, kanser nedeniyle hayatını kaybetti.
Kulüpten yapılan açıklamada, bir süredir karaciğer kanseri tedavisi gören Fildişi Sahilli orta saha oyuncusunun yaşamını yitirdiği belirtildi.
WiLLY TA Bİ NE ZAMAN ÖLDÜ?
Uzun süredir kanser tedavisi gören Willy Ta Bi, maalesef 23 Şubat 2021'de 21 yaşında hayata veda etti.
WİLLY TA Bİ KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Atalanta'da forma giyen 21 yaşındaki Willy Ta Bi21 yaşında hayata veda etti.
WİLLY TA Bİ KİMDİR?
Willy Braciano Ta Bi, 5 Aralık 1999 yılında Fildişi Sahili'nde dünyaya geldi. Willy Ta Bi futbola ülkesinde başladı. Moossou ve Mimosas formaları giymesinin ardından 2019'da İtalya Serie A'nın yolunu tuttu ve Atalanta'ya transfer oldu.
2019 yılının Temmuz ayında kısa süreli Pescara macerası yaşayan Ta Bi, Atalanta'ya geri döndü. Profesyonel kariyerinde 16 maça çıkan veAtalanta'da genelde U19 Takımı'nda oynayan Ta Bi, Fildişi Sahili alt yaş gruplarında da forma giydi. A Milli Takım kadrosunda ise hiç yer almadı.