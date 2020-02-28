Williams sendromlu Furkan işiyle hayata bağlandı

28.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:05

Nadir görülen hastalıklardan Williams sendromlu 27 yaşındaki Furkan Kara'nın hayatı, yaklaşık 2 hafta önce bir restoranda komi olarak çalışmaya başlamasıyla değişti.

Karabük'te yaşayan Kara ailesinin iki çocuğundan biri olan Furkan, Williams sendromlu olarak dünyaya geldi.

Ailesinin desteğiyle hayata tutunan Furkan, devlet okulundaki lise eğitiminin ardından kendi halinde bir yaşam sürdürdü.

Hem toplumsal hayatta yer almak hem de aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen Kara, yaklaşık 2 hafta önce bir restoranda komi olarak işe başladı.

İşini severek yapan Kara, çalışma azmiyle engelli bireylere örnek oluyor.

"İş sahibi olmayan arkadaşlarımın da çalışmasını isterim"

Furkan Kara, AA muhabirine, yaklaşık 2 hafta önce işe başladığını ve çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Kent merkezindeki bir restoranda komilik yaptığını belirten Kara, "Çalışmak gayet iyi. Çok mutlu oluyorum. Benim gibi olan arkadaşlar da bir şeyler yapsın, boş durmasınlar, çalışsınlar." dedi.

Çalışarak aile bütçesine de katkıda bulunduğunu dile getiren Kara, "Onlar da çok mutlu oluyorlar. İşe geldiğime seviniyorlar. Evdekilerin ihtiyaçları çok fazla. Elimden geldiği kadar onlara yardım ediyorum. İş sahibi olmayan arkadaşlarımın da çalışmasını isterim." diye konuştu.

"Verilen görevleri en iyi şekilde yapıyor"

İşletme sahibi Ahmet Erdem de Furkan'ın çalışmasından memnun olduklarını söyledi.

Furkan'ın verilen görevleri en iyi şekilde yaptığını dile getiren Erdem, şöyle devam etti:

"Ona uygun işleri veriyoruz. Şu ana kadar hiçbir aksi durumumuz yok. Furkan gibi değerli arkadaşlara herkes iş versin. Verilen görevi en iyi şekilde yapacaklarını belirtmek istiyorum. Furkan gibi arkadaşları kesinlikle topluma kazandırmak gerekiyor. Bizden hiçbir eksikleri yok, fazlalıkları var. En güzel yanları kırıcı değiller. Konuştukları kelimeleri seçerek söylüyorlar. Biz onları mutlu edelim, onlar bizi fazlasıyla mutlu ediyor zaten."

"Aramızda ortak bir dil bulduk"

Restoran çalışanlarından Eda Nur Kara ise engelli bireylerin topluma kazandırılması gerektiğini vurguladı.

Furkan ile çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kara, aralarında güzel bir iletişim bulunduğunu belirterek, "Aramızda ortak bir dil bulduk. Bence ülke genelinde her iş yeri engelli bir kişiyi işe alsa böyle arkadaşlarımıza çok güzel destek olabiliriz. Onların bizden eksiği yok, fazlası var. Umarım bu konuda toplumumuz daha bilinçli olur." diye konuştu.

Kaynak: AA