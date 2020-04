Will Smith'in Karantina Günleri Dizi Oldu: Will From Home Amerikalı oyuncu Will Smith de herkes gibi bu zorlu süreci evde kalarak atlatmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu karantina günlerinde de çalışmayı sürdürüyor.

Amerikalı oyuncu Will Smith de herkes gibi bu zorlu süreci evde kalarak atlatmaya çalışıyor. Ünlü oyuncu karantina günlerinde de çalışmayı sürdürüyor. Smith'in evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla birlikte günlerini nasıl geçildiğini gösteren dizisi geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Koronavirüs salgını nedeniyle her sektör gibi sinema sektörü de tamamen dijital ortama taşındı. Yeni filmler salonlar yerine dijital platformlarda gösterime girecek. Oyuncular da bu süreçte boş durmuyor. Amerikan sinema oyuncusu, yapımcı ve müzisyen Will Smith, salgın nedeniyle evde geçirdiği günlerini sosyal platformlarda öylece paylaşmak yerine Snapchat ile anlaşarak dizi formatında yayınlatma kararı aldı. Türkiye'de de hatrı sayılır kullanıcısı olan platformda yayınlanmaya başlayan dizi Will From Home adını taşıyor ve 12 bölüm olacak. Will Smith, 12 bölüm boyunca karantina günlerinin nasıl geçtiğini takipçileriyle paylaşacak. Dizide Smith'in ailesi ve Hollywood'dan arkadaşlarını göreceğiz. Will From Home dizisinin ilk bölümü Cuma günü yayınlandı. Birinci bölümde Smith'in evinin garajında vakit geçirdiğini görmüştük. Dizinin ikinci bölümü merakla bekleniyor. Oyuncu, son olarak Mike Lowrey karakterine hayat verdiği Bad Boys for Life (Çılgın İkili 3) filmi ile karşımıza çıkmıştı. Film 425 milyon 514 bin dolar hasılat elde etmişti. Kaynak: Tamindir