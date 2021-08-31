Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu
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Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu

Will Smith Fortnite Adasına Mike Lowrey Olarak Dahil Oldu
SaveButonu - Haberler | Gamegar

Will Smith Fortnite

Will Smith Fortnite evrenine canlandırdığı renkli karakter Mike Lowrey olarak dahil olmuş vaziyette.

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Will Smith Fortnite evrenine canlandırdığı renkli karakter Mike Lowrey olarak dahil olmuş vaziyette. Detaylar haberimizde.

Fortnite ismini duymamış bir oyuncu kaldığını hiç zannetmiyoruz. Son yılların en popüler oyun türü battle royale'in en dişli temsilcilerinden olan Fortnite adından yaptığı farklı işbirlikleri ve etkinlikler ile de söz ettiriyor. Oyuncu rekorları kıran canlı konserler ile ünlü isimleri ağırlayan Fortnite bunun yanı sıra pek çok farklı evrenden karakteri de oyun evrenine dahil ediyor. Şimdi ise sırada ünlü oyuncu Will Smith'in canlandırdığı Mike Lowrey karakteri var. Bad Boys filminin havalı polisi Mike Lowrey Fortnite adasına indi ve şimdiden savaşa dahil oldu. Lowrey South Beach'in ardından şimdi de adada rakiplerine göz açtırmayacak.

Kostüm beraberinde farklı ögeleri de getiriyor. Lowrey kostümü ile birlikte Operasyon Çantası sırt süsü de oyuna eklenen yeni kozmetikler arasında. Seti tamamlamak için ise karakterim çifte kazma kullandığı Çılgın Polis Bıçakları'nı kuşanabilirsiniz. Adada aksiyon dozunu arttıran Lowrey'nin ardından yeni işbirlikleri de yolda. Will Smith'in canlandırdığı karakterle birlikte adaya bir yeni üye daha eklenmişken sıradaki işbirlikleri ile hangi tanıdık isimleri Fortnite'ta göreceğimizi ise zaman gösterecek. Hollywood'un en sevilen aktörlerinden biri olan Will Smith gibi bir ismi de böylece altın yumurtlayan tavukları olan Fortnite evrenine dahil etmiş olan Epic Games'in oyun ve oyun evrenini genişletmeye yönelik planları bu kadarla sınırlı kalacak gibi görünmüyor.

Kaynak: SaveButonu

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