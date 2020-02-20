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Wilfried Zaha Crystal Palace'ı İpten Alıyor

Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.

20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20

'a transfer olduktan sonra eski kulübü 'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.

Kaynak: Dugout

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