Wilfried Zaha Crystal Palace'ı İpten Alıyor
Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.
20.02.2020 14:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 14:20
Manchester United'a transfer olduktan sonra eski kulübü Crystal Palace'a 2014-15 Premier Lig sezonunda kiralık olarak dönen Wilfried Zaha, ligin ilk haftalarında konuk oldukları Newcastle United'a karşı 3-2 yenik durumdayken 90+5'te attığı golle takımına bir puanı kazandırmıştı.
Kaynak: Dugout
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