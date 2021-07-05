Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı
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Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı

Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'a 2020-2021 futbol sezonu başında Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Wilfried Kanga, camiayı memnun edici bir performans sergileyemedi. Geride kalan sezon Kayserispor forması ile 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Fransız futbolcu, sadece 3 gol atabildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 2020-2021 futbol sezonunda sarı kırmızılı forma altında 14 Süper Lig maçında 919 dakika oyunda kalırken Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atabildi. 1 gol de Türkiye Kupası maçında atan Kanga, ligin ikinci yarısında lisansı askıya alındığından dolayı Kayserispor forması giyememişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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