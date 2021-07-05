Wilfried Kanga'nın Kayserispor performansı

Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'dan ayrılan Fransız futbolcu Wilfried Kanga'nın sarı kırmızılı takımdaki performansı geçer not almadı.

Kayserispor'a 2020-2021 futbol sezonu başında Fransa'nın Angers takımından transfer edilen Wilfried Kanga, camiayı memnun edici bir performans sergileyemedi. Geride kalan sezon Kayserispor forması ile 14 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası maçına çıkan Fransız futbolcu, sadece 3 gol atabildi. 23 yaşındaki Fransız futbolcu, 2020-2021 futbol sezonunda sarı kırmızılı forma altında 14 Süper Lig maçında 919 dakika oyunda kalırken Sivasspor ve Gençlerbirliği maçlarında gol atabildi. 1 gol de Türkiye Kupası maçında atan Kanga, ligin ikinci yarısında lisansı askıya alındığından dolayı Kayserispor forması giyememişti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı