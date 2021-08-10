Wiley E-Kitaplar

Wiley E-KitaplarDeğerli Kütüphane Kullanıcılarımız,Wiley'nin sunduğu tüm elektronik kitaplar için abonelik gerçekleştirilmiş ve erişime açılmıştır.

Wiley E-Kitaplar

Değerli Kütüphane Kullanıcılarımız,

Wiley'nin sunduğu tüm elektronik kitaplar için abonelik gerçekleştirilmiş ve erişime açılmıştır. 100'den fazla konu alanına ait kitapları ve kategorileri görmek için lütfen buraya tıklayınız. Koleksiyondaki bu kitaplara ayrıca Kütüphane Kataloğu üzerinden de erişim sağlayabilirsiniz.

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Kaynak: Habermetre