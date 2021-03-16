Wild West Dynasty duyuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Wild West Dynasty duyuruldu

16.03.2021 22:18 | Son Güncelleme: 16.03.2021 22:24
Wild West Dynasty duyuruldu

Yeni ve gerçekçi birinci şahıs Vahşi Batı oyunu.

Yayıncı Toplitz Productions ve geliştirici Virtual Magic Games, yeni ve gerçekçi bir birinci şahıs Vahşi Batı oyunu olan Wild West Dynasty'i duyurdu. Wild West Dynasty, ilginç kıvrımlar ve yüzlerce görev içeren bir hikaye modu sunmayı vaat ediyor. 2022 yılında çıkış yapacak.

Vahşi Batı Hanedanı, RPG (Birinci Kişi), Yaşam Simülasyonu ve şehir inşasının benzersiz bir karışımı olacak. Dahası, Vahşi Batı'da açık bir 3D dünyaya sahip olacak. Wild West Dynasty'de oyuncular bir yerleşimci olarak başlayacak, kendi çiftliklerini kuracak ve onu müreffeh bir kasabaya genişletecekler. Oyun ayrıca altın madenciliği, at sürme gibi ek olanaklar da sunacak. Ek olarak, oyuncuların onlarca yıl sürecek olan kendi Hanedanlığını yaratmalarına izin verecek.

Wild West Dynasty Teaser Fragmanı

class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/D-TphT8lqAs#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Deniz Çakır Rasim Öztekin Yılmaz Erdoğan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Abdullah Avcı Halis Özkahya Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Wild West Dynasty duyuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 22:26:13. #1.15#
title