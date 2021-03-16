Wild West Dynasty duyuruldu

Yayıncı Toplitz Productions ve geliştirici Virtual Magic Games, yeni ve gerçekçi bir birinci şahıs Vahşi Batı oyunu olan Wild West Dynasty'i duyurdu. Wild West Dynasty, ilginç kıvrımlar ve yüzlerce görev içeren bir hikaye modu sunmayı vaat ediyor. 2022 yılında çıkış yapacak.

Vahşi Batı Hanedanı, RPG (Birinci Kişi), Yaşam Simülasyonu ve şehir inşasının benzersiz bir karışımı olacak. Dahası, Vahşi Batı'da açık bir 3D dünyaya sahip olacak. Wild West Dynasty'de oyuncular bir yerleşimci olarak başlayacak, kendi çiftliklerini kuracak ve onu müreffeh bir kasabaya genişletecekler. Oyun ayrıca altın madenciliği, at sürme gibi ek olanaklar da sunacak. Ek olarak, oyuncuların onlarca yıl sürecek olan kendi Hanedanlığını yaratmalarına izin verecek.

Wild West Dynasty Teaser Fragmanı

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Kaynak: Playerbros