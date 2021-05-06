Wild Rift resmi turnuvaları duyuruldu!

Wild Rift turnuvalarına adım adım.

Riot Games'in geliştirdiği, League of Legends oyununun mobil versiyonu olarak da bilinen Wild Rift resmi turnuvaları duyuruldu.

Wild Rift oyuncularının merakla beklediği Riot Games onaylı turnuvalar başlıyor. LoL Esports Twitter hesabı tarafından dün bir yapıldı. Paylaşımda bahsedilen konu ise herkesin beklediği Wild Rift turnuvalarıydı. Paylaşılan açıklamaya göre bu yaz League of Legends sisteminin aynısı Wild Rift'e de geliyor. Kendi liginizde kazandığınız şampiyonluklar sizi bölge finallerine taşıyacak ve böylelikle uluslararası çapta bir turnuva organize edilmiş olacak. Şimdilik paylaşılan detaylar bu şekilde, turnuva detaylarının ise kısa bir zaman içinde paylaşılacağından söz edildi.

Umuyoruz ki Wild Rift oyuncuları böylelikle kendilerini gösterebilecekleri bir platform bulmuş olurlar.

Kaynak: Playerbros