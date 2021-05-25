Wild Rift oyunundaki bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu!
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Wild Rift oyunundaki bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu!

Wild Rift oyunundaki bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Bu hafta ücretsiz olarak oynanabilecek 10 şampiyon belli oldu.

Wild Rift, League of Legends'in mobil oyununun bu haftanın şampiyon rotasyonu belli oldu. 10 adet şampiyon bu hafta herkes tarafından ücretsiz oynanabilir olacak.

Bu haftaki şampiyon rotasyonunda yer alan şampiyonlar:

Xayah - Saldırı Gücü Taşıyıcısı

Rakan - Destek

Pantheon - Ormancı, Üst Koridor

Yasuo - Orta Koridor

Alistar - Destek

Wukong - Ormancı, Üst Koridor

Varus - Saldırı Gücü Taşıyıcısı

Shyvana - Ormancı

Jarvan IV - Ormancı

Fizz - Orta Koridor

Rotasyonda yer alan şampiyonlar 1 hafta boyunca tüm Wild Rift oyuncuları tarafından oynanabilir olacak. Oyuncular daha önce oynama şansı bulamadığı şampiyonları bu hafta deneyerek istekleri dahilinde vahşi çekirdek harcayarak açabilirler.

Kaynak: Playerbros

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