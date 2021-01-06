WikiLeaks kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebine ret
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WikiLeaks kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebine ret

06.01.2021 15:31 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:35
WikiLeaks kurucusu Assange'ın kefaletle serbest bırakılması talebine ret

WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iadesi talebini intihar riski gerekçesiyle reddeden İngiliz yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.

WikiLeaks kurucusunun ABD'ye iadesi talebini intihar riski gerekçesiyle reddeden İngiliz yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.

İngiltere'de mahkeme, Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini reddetti. Geçtiğimiz gün başkent Londra'da görülen davada, İngiliz mahkemesi, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iadesi talebini de reddetmişti. İngiliz yargısı, Julian Assange'ın kefaletle serbest bırakılma talebini de geri çevirdi.

175 YILA KADAR HAPİS

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesinde tutulan 49 yaşındaki Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğun da aralarında olduğu 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyordu. İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyordu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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