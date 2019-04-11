Wikileaks'in Kurucusu Julian Assange Londra'da Gözaltına Alındı

– Wikileaks'in kurucusu ve ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki birçok yazışmanın kamuoyuna duyurulmasını sağlayan Julian Assange, 2012'den beri sığınmacı olarak kaldığı Ekvador Büyükelçiliği'nden, diplomatik dokunulmazlık hakkının geri çekilmesi sonucu gözaltına alındı.

Wikileaks'in kurucusu olan Julian Assange (47) 2012 yılından beri Londra'daki Ekvador Büyükelçiliği'nde sığınmacı olarak kalıyordu. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun 'uluslararası sözleşmelere ve günlük yaşam protokollerine tekrarlanan ihlaller' sebebiyle Julian Assange'ın diplomatik dokunulmazlık ve sığınma hakkını geri çektiği belirtildi. Ayrıca, Moreno'nun, Assang'ın 'işkence yapılması ya da ölüm cezası' verilme ihtimali olan herhangi bir ülkeye gönderilmemesi adına garanti istediği belirtildi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Julian Assange bir kahraman değildir. Hukuktan üstün de değildir. Gerçeklerden yıllarca kaçmış birisidir. Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno'nun Dışişleri Ofisi ile yaptığı işbirliği için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA