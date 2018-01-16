Wifi Ağınızı Chromecast mi Boğuyor?

Son zamanlarda evinizden aniden Wi- Fi kesintileri ve yavaşlamalarla karşılaştıysanız, bunun nedeni bazı Google cihazları olabilir.

İLGİLİ HABER Android Oreo'yu alacağı kesinleşti!

Sorun yaşayan kullanıcılardan biri, Google Home'un yardım forumlarında eve Android'li bir cihazla geldikten sonra sıkça ağdan kopma sorunu yaşamaya başladığını söyledi. Emin olmak için Google Cast destekli cihazların ağ bağlantısını kesen kullanıcı, Android'li telefonunu, birkaç Chromecast ve Google Home Mini'yi ağdan uzaklaştırdı. Bunun sonucunda ağ, bir anda kararlı hale geldi ve ağdan kopma sorunu ortadan kalktı.

İLGİLİ HABER Katlanabilir telefon CES'teydi!

İnternette sorunu biraz araştıran kullanıcı, benzer sorunların Aralık 2017'de başkaları tarafından da yaşandığını gördü. Sorun, bazı router üreticilerinin forumlarında da dile getirildi. Router üreticisi TP-Link'ten gelen açıklama, sorunun nedenini açıklıyordu.

"Şimdiye kadar edindiğimiz bilgiler, sorunun Android OS ve Google Apps'in son sürümleriyle ilgisi olduğunu gösteriyor," diyen yetkili, sorunun bağlantıyı canlı tutmak için MDNS multicast keşif paketleri gönderen "Cast" işlevinde olduğunu söyledi.

Normalde 20 saniyelik aralıklarla gerçekleşen bu işlem, TP-Link mühendislerine göre bu cihazlarda bazen kısa sürede "100.000 paketi geçiyor". Bir başka deyişle Chromecast veya Google Home gibi cihazlar, router'ınıza yönetebileceğinden fazla istek göndererek ona istem dışı bir DDoS saldırısı düzenliyor.

Bazı router üreticileri, artık bilinen bu sorunu çözmeye yönelik talimatlar sunarken bazıları, "uyanan cihazların ağı kilitlemesine engel olan yeni bir WLAN sürücüsü" yayınladılar. Sorun yaşıyorsanız, Google cihazınızı ağdan kesin ve sorunun ortadan kalkıp kalmadığına bakın. Sorun devam ediyorsa, kaynağı farklı olabilir.