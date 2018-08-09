Widodo, 2019 Seçimleri İçin Yeni Yardımcısını Belirledi

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, 2019'da yapılacak devlet başkanı seçimini kazanması halinde Devlet Başkan Yardımcısının, Ulema Meclisi Başkanı Ma'ruf Amin olacağını açıkladı.

Widodo, basına yaptığı açıklamada, "Koalisyonunun da onayıyla, (seçilmem halinde) 2019-2024 yılları arasındaki görevim süresince Devlet Başkan Yardımcısının Ma'ruf Amin olmasına karar verdim." dedi.

Ülkenin önde gelen din adamlarından biri olan Amin'i tecrübesi nedeniyle seçtiğini söyleyen Joko Widodo, bu kararı almadan önce istişarelerde bulunduğunu da kaydetti.

Ma'ruf Amin, aynı zamanda Endonezya'nın en büyük Müslüman sivil toplum örgütlerinden Nahdlatul Ulama'nın (NU) da önde gelen isimleri arasında yer alıyor.

Tarihi henüz netleşmeyen 2019 seçiminde bu ikiliyi 9 koalisyon partisi destekleyecek.