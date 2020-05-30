Wi-Fi 6E Destekli İlk Yongalar Geliyor: Qualcomm Dokunuşu
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Wi-Fi 6E Destekli İlk Yongalar Geliyor: Qualcomm Dokunuşu

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Qualcomm, yarı iletken sektöründe bir dünya devi.

Wi-Fi 6E Destekli İlk Yongalar Geliyor: Qualcomm Dokunuşu
30.05.2020 01:47 | Son Güncelleme: 30.05.2020 01:50

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden bir tanesi olan Qualcomm, yarı iletken sektöründe bir dünya devi. Yongaların başarısıyla övünen firma, bugün Wi-Fi 6E desteğiyle telefonlar ile router'lar için yonga üreteceğini söyledi. Böylece hız ve güvenilirlik açısından mesafe alınacak.

Genel olarak iki ürün grubuna yönelik olan model; yılın ikinci yarısı telefonlar için, bunun hemen ardından da router'lar için kullanıma hazır olacak. Bu yongaların dikkat çeken özelliği; geçtiğimiz ay Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanıma açılan 6 GHz spektrumundan yararlanan Wi-Fi 6E desteğine sahip oluşu.

Wi-Fi 6E destekli ilk yongalar

Wi-Fi modellerinin en geniş ağ bandı olan 6E desteği nedeniyle, ürünlerin yüksek performansla gelmesi muhtemel. Böylece akıllı telefonların zaten normalde de hızlanan altyapısı, daha da uç noktalara gelecek.

Akıllı telefon yongalarının, Qualcomm'un Snapdragon yongalarıyla uyumlu çalışma düzeni gösteren FastConnect hattı altına girdiğini belirtebiliriz. 3 Gbps ve 3,6 Gbps olmak üzere, 2 seçenekli olacak ürünlerin FastConnect 6700 ve FastConnect 6900 hızlarına kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Tüm bunlara ek olarak, modellerin her ikisi de maksimum Wi-Fi kanal boyutu desteği sunacak. Şirketin Teknoloji Başkan Yardımcısı VK Jones tarafından yapılan geçişin, çok hızlı olmasını bekleniyor. Muhtemelen ileri teknoloji seviyesine sahip cihazlara, hızlıca entegre edileceği belirtildi. Sizce bu yenilik akıllı telefonlarda ne tür değişiklikler yaratabilir? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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