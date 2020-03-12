WHO: Sağlık sistemlerinizi güçlendirin!
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta gerçekleştirdiği günlük bilgilendirme toplantısında tüm hükümetlere acil durum planlarınızı gözden geçirmelerini, salgını kontrol altına alacak ve bulaşmayı yavaşlatıp durduracak yöntemlerin devreye girmesi gerektiğini duyurdu.
12.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:24
Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta gerçekleştirdiği günlük bilgilendirme toplantısında tüm hükümetlere acil durum planlarınızı gözden geçirmelerini, salgını kontrol altına alacak ve bulaşmayı yavaşlatıp durduracak yöntemlerin devreye girmesi gerektiğini duyurdu.
Kaynak: Dunya.com