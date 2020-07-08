WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti.

WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez
08.07.2020 12:22 | Son Güncelleme: 08.07.2020 13:45

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), koronavirüsün havada asılı kalan minik parçacıklar yoluyla yayılmasının ve bulaşmasının mümkün olabileceğini gösteren yeni veriler olduğunu kabul etti.

Bir WHO yetkilisi, 'Kalabalık, kapalı ve iyi havalandırılmamış ortamlarda virüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez' dedi.

Bu konudaki veriler kesinleştiğinde, kapalı ortamlarla ilgili düzenlemeleri gözden geçirmek gerekebilir.

239 bilim insanı, bir açık mektup yazarak WHO'yu koronavirüsün hava yoluyla bulaşması ihtimalini azımsamakla suçladı.

WHO bugüne dek virüsün öksürük ve hapşırma ile saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığını söylüyordu.

'Bulgular önemli sonuçlar içeriyor'

Mektubun imzacılarından Colorado Üniversitesi'nden kimyacı Jose Jimenez, "Verileri kabul etmelerini istedik" dedi.

Jimenez, "Bu kesinlikle WHO'ya karşı bir saldırı değil. Bilimsel bir tartışma, ama yaptığımız birçok konuşmaya rağmen verileri dikkate almak istemediler. Biz de durumu kamuoyuna açıklama ihtiyacı duyduk" diye konuştu.

Bir diğer imzacı, Hong Kong Üniversitesi'nden Profesör Benjamin Cowling, bulguların "önemli sonuçlar içerdiğini" belirterek şunları söyledi:

"Hava yoluyla bulaşma riski varsa sağlık çalışanlarının en iyi koruyucu ekipmanı giymesi lazım... WHO, Covid-19'un hava yoluyla bulaşması konusunda konuşmak istememesinin bir nedeninin de dünyanın birçok bölgesinde bu tür özel maskelerin yeterli sayıda bulunmamasından kaynaklandığını ifade etti.

"Toplum açısından ise havada asılı parçacıklar yoluyla bulaşma riskinin olduğunu düşünüyorsak, çok sayıda bulaşmaya yol açacak geniş katılımlı etkinliklerin engellenmesi, iyi havalandırılmayan, kalabalık ve uzun süreli yakın temasa neden olan kapalı ortamlardaki etkinliklerin engellenmesi üzerinde de düşünmek gerekir."

WHO yetkilileri, virüsün havada asılı parçacıklar yoluyla bulaşmasına dair verilerin henüz erken aşamada olduğunu ve daha fazla değerlendirmeye tabi tutulması gerektiğini kaydetti.

WHO enfeksiyon önleme ve kontrol teknik ekibi başkanı Benedetta Allegranzi, "kalabalık, kapalı, iyi havalandırılmayan ortamlarda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasına dair ortaya çıkan veriler göz ardı edilemez" dedi.


haberler.com/haber/2020/07/08/who-koronavirusun-hava-yoluyla-bulasma-ihtima-2-13399721_o.jpg"/>


WHO tutum mu değiştiriyor?

BBC muhabiri Imogen Foulkes bu konuda şu değerlendirmeyi yapıyor:

WHO aylardır Covid-19'un öksürük ve hapşırmayla saçılan damlacıklar yoluyla bulaştığında ısrar etti. Havada asılı kalmayan damlacıklar nesnelerin üzerine düştüğü için en etkili önleyici tedbir olarak el yıkama üzerinde duruldu.

Ama 32 ülkeden 239 bilim insanı böyle düşünmüyor. İnsanların konuşurken ve nefes verirken yaydığı çok daha küçük parçacıkların havada asılı kalıp yayılması yoluyla virüsün bulaştığına dair güçlü kanıtlar bulunduğunu söylüyorlar.

Bugün WHO, kapalı ve kalabalık alanlar gibi belli ortamlarda bunun mümkün olabileceğini gösteren veriler olduğunu kabul etmiş oldu.

Bu verilerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gerekiyor; ama teyit edilmeleri halinde, virüsün yayılmasını önleme konusundaki tavsiyelerin değişmesi, daha yaygın maske kullanımı ve bar, restoran, toplu taşıma araçları gibi ortamlarda daha dikkatli fiziksel mesafe uygulaması gerekebilir.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı Güncel
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü Dünya
11 yaşındaki oğlunu telefonla çok fazla oynadığı için çamaşır ipiyle boğarak öldürdü
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu Magazin
Fenomen Duygu Özaslan'ın selülitli bikinili pozları sosyal medyada gündem oldu
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 3. Sayfa
Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki Dünya
Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı Güncel
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
3 yaşındaki kuzenine sigara içiren sorumsuz kuzenin ailesi ilk kez konuştu: Korktu, ağladı, çok pişman
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Bursa'da polise hakaretler savunan yarbay hakkında 3 yıl hapis istemiyle dava açıldı
Yüzlerce tatilciye 'helal otel' şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
İzmir'de bir taksici, bebeği taksiye kusan müşteriden 400 lira istedi
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu
Aydın'da bir vatandaş 'Tapulu malım' dediği yolu, ulaşıma kapattı
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Bir zamanların zam şampiyonu olan soğanın fiyatı bir liraya kadar geriledi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Başakşehir kazanınca 3 büyüklerin şampiyonluk şansı matematiksel olarak sona erdi
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Ağabey ve kardeşin içinde bulunduğu otomobil takla attı! Hurdaya dönen araçtan sağ çıktılar
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Yeşim Salkım, pandemi döneminde maske üretmeye başlayanlara öfke kustu: Sahtekarsınız
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 396 liradan işlem görüyor
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Çekya'da iki yolcu treni kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 30 yaralı
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Dünyanın nazar boncuğu Meke Gölü, kurudu kaldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Esra Albayrak Devlet Bahçeli Erol Katırcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Sezen Aksu Çağla Şıkel İbrahim Tatlıses
Spor Podolski Cüneyt Çakır Ali Palabıyık Malcolm Thomas Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Su Çocuk Antalya Başakşehir
Şu an buradasınız: WHO: Koronavirüsün hava yoluyla bulaşma ihtimali göz ardı edilemez - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 13:45:27. #1.15#
title