WHO: " İki çalışanımızda Korona virüsü tespit edildi"
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Dünya Sağlık Örgütü, Güncel

WHO: " İki çalışanımızda Korona virüsü tespit edildi"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

17.03.2020 14:00 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:00
WHO: 'İki çalışanımızda Korona virüsü tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.

Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında korona virüsü tespit edildiğini doğruladı. WHO Sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ofisten ayrıldıktan sonra evde virüse yönelik belirtiler gösteren personelde Korona virüsü tespit edildi. Şuan tespit edilmiş 2 vakamız bulunuyor" ifadesini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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