WHO: " İki çalışanımızda Korona virüsü tespit edildi"
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
17.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:49
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında Korona virüsü tespit edildiğini duyurdu.
Dünya genelinde yayılmaya devam eden Korona virüsü salgınında bilanço artıyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2 çalışanında korona virüsü tespit edildiğini doğruladı. WHO Sözcüsü Christian Lindmeier gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ofisten ayrıldıktan sonra evde virüse yönelik belirtiler gösteren personelde Korona virüsü tespit edildi. Şuan tespit edilmiş 2 vakamız bulunuyor" ifadesini kullandı. - CENEVRE
Kaynak: İHA