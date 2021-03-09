WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor
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BBC

WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor

09.03.2021 18:37 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:45
WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı bir rapora göre kadınların üçte biri, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) yayımladığı bir rapora göre kadınların üçte biri, yaşamlarının bir noktasında fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor.

WHO raporda, koronavirüs salgını sırasında kadınlara yönelik şiddetin arttığına da dikkat çekti.

Raporda, kadınların en çok partnerlerinin şiddetine maruz kaldıkları belirtildi.

Bugüne kadar kadına yönelik şiddetle ilgili en kapsamlı çalışma olan rapor, 2000-2018 dönemine ait verileri içeriyor.

Raporda dünya çapında 640 milyondan fazla kadının bu dönemde erken yaştan itibaren şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

15-24 yaş grubundaki tüm kadınların dörtte birinin partnerlerinden şiddet gördükleri açıklandı.





WHO'nun verilerine göre partnerlerinin şiddetine maruz kalan kadınların oranın en fazla olduğu ülkeler; Güney Asya, Sahra Çölü'nün altındaki Afrika ülkeleri ve Okyanusya.

Bu bölgelerde kadına karşı şiddet oranı yüzde 50'yi aşıyor.

Avrupa ile Orta ve Doğu Asya ülkelerinde de bu oran yüzde 20 civarında.

WHO'ya göre kadına karşı şiddetin önlenmesi için cinsiyet eşitliğinin sağlanması, herkese eğitim olanaklarına ve istihdam piyasasına erişimde eşit şans verilmesi, kadınlara küresel çapta acil yardım hizmetleri alması gerekiyor.

WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor
WHO: Her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete maruz kalıyor
BBC
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