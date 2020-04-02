WHO Genel Direktörü Ghebreyesus: "Küresel enfeksiyon yayılımından derin endişe duyuyorum"
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Dünya Sağlık Örgütü, Afrika, Güncel

WHO Genel Direktörü Ghebreyesus: "Küresel enfeksiyon yayılımından derin endişe duyuyorum"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 5 hafta içinde vaka sayılarında bir büyüme olduğunu belirterek, "Korona salgınında hızlı artış ve küresel enfeksiyon yayılımından derin endişe duyuyorum" dedi.

02.04.2020 10:27 | Son Güncelleme: 02.04.2020 10:37
WHO Genel Direktörü Ghebreyesus:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 5 hafta içinde vaka sayılarında bir büyüme olduğunu belirterek, "Korona salgınında hızlı artış ve küresel enfeksiyon yayılımından derin endişe duyuyorum" dedi.

Korona virüs ölümleri geçtiğimiz hafta 2 kattan fazla arttı. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, son 5 hafta içinde vaka sayılarında bir büyüme olduğunu, bu artışın dünyanın her ülkesini ve bölgesini etkilediğini söyledi. Ghebreyesus, "Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana dördüncü aya girdiğimizde, hızlı artış ve küresel enfeksiyon yayılımından derin endişe duyuyorum" dedi.

Genel Direktör Ghebreyesus, Afrika, Orta Amerika ve Güney Amerika nispeten daha az sayıda vaka bildirmiş olsa da, hastalığın bu bölgelerde ciddi sosyal, ekonomik ve siyasi sonuçları olabileceği konusunda uyararak, "Bu ülkelerin vakaları tespit etmek, test etmek, izole etmek ve tedavi etmek ve temasları tanımlamak için iyi donanımlı olmasını sağlamamız önemlidir. Sınırlı kaynaklara rağmen bunun birçok ülkede meydana geldiğini görmeye teşvik ediyorum" dedi.

74 ülke 4 ilaç denemesine olumlu yanıt verdi

74 ülkenin 4 ilaç denemesine olumlu yanıt verdiğini söyleyen Ghebreyesus, "74 ülke BM sağlık kuruluşunun korona virüsü tedavi etmeye yardımcı olabilecek 4 ümit verici ilaç kombinasyonunu karşılaştırmak ve en ağır hastaları kurtarmak denemelere katılma çağrısına yanıt verdi. Şimdiye kadar 200'den fazla hasta üzerinde bu ilaçlar denendi. Araştırmaya katılan her yeni hasta, hangi ilaçların işe yaradığını bilmemize bir adım daha yaklaşmamızı sağlıyor. Virüslere karşı hangi ilaçların güvenli ve etkili olduğuna dair kanıt oluşturmak için gereken süreyi azaltmayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

Genel Direktör Ghebreyesus, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"BM sağlık kurumu, korona virüse karşı savaşın ön saflarında yer alan sağlık çalışanları için maskeler de dahil olmak üzere koruyucu ekipman üretimini hızlandırmak için hükümetler ve üreticilerle çalışmaya devam ediyor. WHO, hasta olanlara ve onlara bakanlara tıbbi maske kullanılmasını tavsiye ediyor. Ancak bu durumlarda maskeler yalnızca diğer koruyucu önlemlerle birleştirildiğinde etkilidir." - NEW YORK

Kaynak: İHA

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