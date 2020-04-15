WHO'dan Trump'a fon tepkisi: "Karardan üzüntü duyuyoruz"
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› WHO'dan Trump'a fon tepkisi: "Karardan üzüntü duyuyoruz" - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Dünya Sağlık Örgütü, Donald Trump, Güncel

WHO'dan Trump'a fon tepkisi: "Karardan üzüntü duyuyoruz"

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı fon durdurma kararından üzüntü duyduğunu açıkladı.

15.04.2020 21:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 21:55
WHO'dan Trump'a fon tepkisi:

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı fon durdurma kararından üzüntü duyduğunu açıkladı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD Başkanı Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ayrılan fonu durdurma kararından üzüntü duyduğunu belirtti. Ghebreyesus, WHO ve ABD'nin uzun süredir ortak olduğunu vurgulayarak gelecekte durumun böyle olacağını ümit ettiğini dile getirdi. Ghebreyesus, "ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nün uzun süredir devam eden cömert bir dostu. Umarız öyle olmaya devam eder. ABD Başkanı Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne fon sağlamayı durdurma kararından üzüntü duyuyoruz" dedi.

Ghebreyesus, örgütün Trump'ın kararından sonra ortaya çıkan kayıpları değerlendireceğini ve diğer ortaklarla görüşerek ortaya çıkan finans boşluğu doldurmaya çalışacaklarını da açıkladı. Ghebreyesus ayrıca WHO'nun, Trump'ın aldığı karar için "kötü bir zaman" olduğu düşüncesini yineledi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Korona Virüs Özel Temsilcisi David Nabarro ise Trump'a seslenerek, "Bu süreçte fonu geri çekeceğinizi açıklamanız veya WHO hakkında yorumlar yapmanızın, sadece WHO'yu etkilemeyeceğini hatırlayın. Bu durum şu anda dünyadaki tüm halkların sağlığını ilgilendiriyor. Dünyadaki her kişi şu anda bir halk sağlığı çalışanı. Herkes sorumluluk almış durumda. Herkes bir şeyleri feda ediyor. Bu doğru zaman değil" ifadelerini kullandı.

Pelosi: "Karara itiraz edeceğiz"

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ise Başkan Donald Trump'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) fonları kesmesinin yasa dışı olduğunu iddia etti. Pelosi, "Başkanın, korona virüs pandemisine karşı küresel mücadeleye öncülük etmesi nedeniyle WHO'ya finansmanı durdurması anlamsız. Bu karar tehlikelidir ve yasa dışıdır" diyerek hızlı bir şekilde karara itiraz edeceklerini ifade etti.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün salgının dünya geneline yayılmasında ciddi sorumluluğunun olduğunu ve en başta örgütün dünyayı yanılttığını bir kez daha üstüne basarak tekrarlamıştı. Trump, WHO ile ilgili olarak, "Çin ve diğer ülkelere seyahat yasağına karşı çıkmak felaket bir karardı" ifadesini kullanarak kendi kararı binlerce hayatı kurtarırken WHO'nun dünya çapında görülen vakaları 20 katına çıkardığını belirtmişti. "Dünya Sağlık Örgütü'ne sağladığımız fonu durdurma talimatı verdim. Herkes orada neler döndüğünü çok iyi biliyor" diyen Trump, bu kararı alırken yönetiminin, WHO'nun Covid-19 salgını konusundaki ihmalini ve neleri örtbas ettiklerinin çok iyi değerlendirdiğini söylemişti. - WASHINGTON

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak Haberler
Eğitimde yaz telafisi! Üniversitelerde, ilk ve orta öğretimde ders yapılacak
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi Haberler
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haberler
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haberler
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı Haberler
Kanser oğlunu acısını dindirmek için öldüren baba, cezaevinden çıktı
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde Haberler
Herkes balkona çıkıp kayda başladı! Bir ilçe gizemli sesin peşinde
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Fenerbahçe'nin yardım kolileri sahiplerine ulaştı
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
Son Dakika: Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde bulunanlar sokağa çıkma yasağından muaf tutulacak
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Jeff Bezos'un serveti koronavirüs sayesinde 24 milyar dolar arttı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: Fatih Terim koronavirüsü yendi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine son verdi
Peru 2. Lig ekibi Deportivo Coopsol, ekonomik kriz nedeniyle oyuncu, antrenör ve personelin tamamının görevine...
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Fatih Terim, Diagne ve Babel'i önümüzdeki sezon kadroda düşünmüyor
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Gün içinde iki kere sallanan Hatay'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha oldu
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Parasını alamayan Loris Karius sözleşmesini feshediyor
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Kolombiyalı taraftarlar, 35 gün önce maç izlemeye geldikleri Arjantin'de koronavirüs nedeniyle mahsur kaldı
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Yayıncı kuruluştan ödeme takvimine dair açıklama: Sezon takvimi netleşince, ödeme planı da belli olacak
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Tehlikeli motosiklet yolculuğuna güldüren savunma: Sosyal mesafeye uyuyoruz
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Aras Bulut İynemli, 7. Koğuştaki Mucize filmini izleyip ağlayan Neymar'a teşekkür etti
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Antalya'da koronayı hiçe sayıp villada parti düzenleyen 10 kişiye ceza yağdı
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Frank de Boer: Keşke koronavirüs olsaydım
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Prof. Ali Ülkü Azrak, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Rüştü Reçber: Koronavirüsten ölmek üzereyken Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Altına yatırım yapanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Aksaray'da kolonya içen şahıs, feci şekilde can verdi
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
5 ay önce çıplak poz vermeme yemini eden Kim Kardashian, yarı çıplak kamera karşısına geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk
Magazin Tarkan Ece Erken İrem Derici Demet Akalın
Spor Lionel Messi Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Malcolm Thomas Radamel Falcao
Daha Fazla Tbmm Nisan Kadın İnfaz
Şu an buradasınız: WHO'dan Trump'a fon tepkisi: "Karardan üzüntü duyuyoruz" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.4.2020 22:06:09. #1.15#
title