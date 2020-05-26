WHO'dan Japonya'ya övgü ve uyarı
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WHO'dan Japonya'ya övgü ve uyarı

Japonya'nın korona virüs salgınını kontrol altına alma çabalarını başarılı olarak niteleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), OHAL'in sona erdiği ülkede temel tedbirlerin sürmesi gerektiği konusunda uyardı.

WHO'dan Japonya'ya övgü ve uyarı
26.05.2020 10:37 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:40

Japonya'nın korona virüs salgınını kontrol altına alma çabalarını başarılı olarak niteleyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO), OHAL'in sona erdiği ülkede temel tedbirlerin sürmesi gerektiği konusunda uyardı.

Korona virüs salgını nedeniyle ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) dün itibariyle sona erdiği Japonya'ya Dünya Sağlık Örgütü'nden (WHO) övgü ve uyarı geldi. Japonya'nın normalleşme kararının ardından Cenevre'de gazetecilere konuşan WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkenin salgını önlemeye yönelik çabalarını başarı olarak nitelendirdi. Salgının zirve yaptığı dönemde Japonya'da günlük vaka sayısının ortalama 700 olduğunu hatırlatan Ghebreyesus, sayının an itibariyle ortalama 40'a düştüğüne dikkat çekti. Ghebreyesus, Japonya'daki ölü sayısının da minimumda tutulduğunu da sözlerine ekledi.

ÖNLEMLER SÜRMELİ

Japonya'da hükümetin yürürlükten kaldırdığı OHAL kararına atıfta bulunan Tedros, bazı ciddi önlemler sona erse dahi vaka takibi ve sosyal izolasyon gibi temel tedbirlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiği konusunda uyardı.

YENİ DALGA KONUSUNDA UYARDI

WHO Sağlık Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan da dünyanın ilk enfeksiyon dalgasının ortasında olduğunu hatırlattı. Yeni dalga ihtimaline dikkat çeken Ryan, ilerleyen aylarda dünyanın dört bir tarafında salgının etkisini artırma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

OHAL SONA ERMİŞTİ

Japonya Başbakanı Shinzo Abe dün yaptığı açıklamada hükümetin OHAL'i ülke genelinde sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı. Japonya'da bugüne dek 712'si karantina gemisi Diamond Princess'in yolcu ve mürettebatından olmak üzere 17 bin 344 kişi Covid-19'a yakalanmış, 864 kişi ise hayatını kaybetmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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