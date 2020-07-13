White Lotus Türkiye pazarını hedefliyor Kuzey Kıbrıs'ta inşaat sektörü için geliştirdiği yenilikçi projelerle dikkat çeken White Lotus Development, Türkiye'deki yatırımcıyı KKTC'ye davet ediyor.

Son beş yılda Kuzey Kıbrıs'ın en iddialı projelerine imza atan White Lotus Development, Türkiye'deki yatırımcıyı niş yatırım fırsatlarını değerlendirmeye KKTC'ye bekliyor.

İnşaat sektöründe çağdaş ve sürdürülebilir projeleri hayata geçirmek hedefiyle 2015 yılında, Lefkoşa'da; Mimar Çiğdem Nailer ve Erinç Nailer tarafından kurulan White Lotus Development, hali hazırda ülkedeki en yenilikçi projeleri hayata geçiriyor.

Lefkoşa'nın ilk "kontrollü" site projesi olan White Lotus Akdeniz Sitesi ile dikkatleri üzerine çeken marka şu anda; bürokrasi ve iş hayatının kalbi olan Lefkoşa'da; Kuzey Kıbrıs'ta ilk ve benzeri olmayan şehrin ilk Business Center ve Residence kompleksi projesini hayata geçiriyor.

Kaliteli, ihtiyaç odaklı, geleceği gören, çevreye duyarlı projeler üreten White Lotus Development, kısa ama ses getiren geçmişini MESAN gibi köklü bir aile şirketinin 30 yıllık tecrübesi ile sarmalayan yenilikçi bir kurum. Çiğdem ve Erinç Nailer, White Lotus Development markası ile; Proje Geliştirme, Analiz ve Tasarım, İnşaat Yönetimi ve Denetimi ile Satış ve Satış Sonrası Hizmet; Property Management, Kiralama ve Yeniden Satış alanlarında çözümler sunuyor. Kurum ayrıca White Lotus Properties & Management çatısı altında; kiralama, bakım, temizlik ve devralma/devretme hizmetlerinin tamamını profesyonel ve kurumsal bakış açısı ile yürütüyor.

Kaynak: Bültenler