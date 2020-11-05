Whatsappta süreli mesaj özelliği nedir? Whatsappta mesajlar kaç gün duracak?

WhatsApp son günlerde kullanıcılarının karşısına oldukça fazla yeni güncellemeler getiriyor Bunlardan birisi ise süreli mesaj özelliğidir. Peki bu özellik nedir? Nasıl kullanılır? Whatsapa'a bu özellik ne zaman gelecek? Güncelleme nasıl olacak?

WhatsApp son günlerde kullanıcılarının karşısına oldukça fazla yeni güncellemeler getiriyor Bunlardan birisi ise süreli mesaj özelliğidir. Peki bu özellik nedir? Nasıl kullanılır? Whatsapa'a bu özellik ne zaman gelecek? Güncelleme nasıl olacak?

WHATSAPP'TA SÜRELİ MESAJ ÖZELLİĞİ NEDİR?

Henüz deneme aşamasında olan WhatsApp süreli mesaj özelliği, attığınız mesajı 7 gün sonra otomatik olarak silme özelliğini kullanıcılarına sunacak. Bireysel veya grup sohbetlerinde kullanabileceğiniz bu özellik, yapmış olduğunuz en son seçim, sohbetteki tüm mesajlar için geçerlidir.Ancak grup sohbetlerinde bireysel sohbetlere kıyasla bu özelliği yalnızca grup yöneticileri tarafından etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.

WhatsApp süreli mesaj özelliğini maddeler halinde sıralayacak olursak;

Göndermiş olduğunuz mesaj 7 gün içerisinde açılmaz ise kaybolur, ancak mesajın önizlemesi, WhatsApp açılana kadar bildirimlerde görünmeye devam edebilir.

WhatsApp süreli mesaj özelliği, sohbette daha önce gönderdiğiniz veya aldığınız mesajları etkilemez.

Bir mesaja cevap verdiğinizde, cevaplanan mesaj alıntılanır. Süreli bir mesajı yanıtladığınızda, alıntılanan metin yedi gün sonra görüşmede kalabilir.

Eğer ki mesaj kaybolmadan önce yedekleme oluşturursanız, seri mesaj yedeklemeye dahil edilir. Ancak yedeklemeyi geri yüklemek istediğinizde seri mesajlar silinir.

WHATSAPP'TA SÜRELİ MESAJ ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILIR?

WhatsApp süreli mesaj özelliğini kullanmak için periyodik mesajlar özelliğini etkinleştirmeniz gerekmektedir. Henüz aktif olmayan bu özellik WhatsApp'ın yeni güncellemesiYLE kullanılabilecektir.