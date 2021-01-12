Whatsappp geri adım attı mı? Whatsap sözleşmesi iptal edildi mi?

Whatsapp'ın kullanıcılarından istediği sözleşme onayı vatandaşların tepkisini çekmişti. Siyaset güdeminin de ana konularından biri haline gelen ve son durumu merak edilen Whatsapp sözleşmesi hakkında Whatsapp geri adım attı mı, Whatsapp sözleşmesi iptal edildi mi, gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

Milyonlarca kullanıcısı olan Whatsapp, kullanıcılarından istediği sözleşme onayı güncellemesi ile dikkatleri çekmişti. Tepkiye neden olan güncelleme talebi sonrası Whatsapp geri adım attı mı? Whatsapp sözleşmesi iptal edildi mi konuları araştırıldı.

WHATSAPP GERİ ADIM ATTI MI?

WhatsApp milyonlarca kullanıcısına dayattığı gizlilik sözleşmesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Geri adım atmayacağız" vurgusu yapılırken "Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadelerine yer verildi.

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLDİ Mİ?

WhatsApp resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, "Bazı söylentilere değinmek ve yüzde 100 net olmak istiyoruz. Özel mesajlarınızı uçtan uca şifreleme ile korumaya devam ediyoruz. Gizlilik politikasındaki güncelleme, arkadaşlarınız veya ailenizle olan mesajlarınızın gizliliğini etkilemez" ifadeleri kullanıldı.

Whatsapp insternet sitesinde "Yakın zamanda gizlilik politikamızı güncelledik ve çok sayıda düşünceli soru aldık. Bazı dedikodularla birlikte, aldığımız bazı soruları cevaplamak istiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?

WhatsApp'ın yeni Gizlilik İlkesi'nin "Diğer Facebook Şirketleriyle Nasıl Çalışırız?" başlığıyla duyurulan bölümünde, "Facebook Şirketlerinin bir parçası olan WhatsApp, diğer Facebook Şirketlerinden bilgi alır ve bu şirketlerle bilgi paylaşımında bulunur" ifadesine açık açık yer verildi.

Güncellenen ilkelerinde "Hizmetlerimizin ve Facebook Şirketi Ürünleri dahil bu şirketlerin sunduğu olanakların yürütülmesi, sunulması, iyileştirilmesi, anlaşılması, özelleştirilmesi, desteklenmesi ve pazarlanması amacıyla bu şirketlerden aldığımız bilgileri kullanabiliriz ve bu şirketler de bizim onlarla paylaştığımız bilgileri kullanabilirler" ifadelerine yer verildi.

WhatsApp, bundaki amacını ise şu maddelerle özetledi:

- Altyapının ve dağıtım sistemlerinin iyileştirilmesine yardımcı olmak,

- Hizmetlerimizin veya onların hizmetlerinin nasıl kullanıldığını anlamak,

- Facebook Şirketi Ürünleri genelinde emniyeti, güvenliği ve bütünlüğü artırmak; örneğin sistemleri güvence altına almak ve spam, tehditler, kötüye kullanım veya ihlal faaliyetleriyle mücadele etmek,

- Onların hizmetlerini ve sizin bunları kullanma deneyiminizi iyileştirmek, örneğin sizin için önerilerde bulunmak (ör. arkadaşlar, grup bağlantıları veya ilginç içeriklerle ilgili öneriler),özellikleri ve içeriği kişiselleştirmek, satın alımları ve işlemleri tamamlamanıza yardımcı olmak ve Facebook Şirketi Ürünleri genelinde ilgili teklifler ve reklamlar göstermek,

- WhatsApp deneyimlerinizi diğer Facebook Şirketi Ürünleri ile birleştirmenizi sağlayan entegrasyonlar sağlamak. Örneğin, WhatsApp'ta satın aldıklarınız için ödeme yapmak üzere Facebook Pay hesabınızı bağlamanıza imkan vermek veya WhatsApp hesabınızı bağlayarak arkadaşlarınızla Portal gibi diğer Facebook Şirketi Ürünleri üzerinden sohbet etmenize olanak sağlamak.

"SİZE PAZARLAMA AMAÇLI İÇERİKLER GÖNDEREBİLİRİZ"

Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı:

"Hizmetlerimizi kullandıkça ve Hizmetlerimiz üzerinden iletişim kurdukça bilgilerinizi paylaşırsınız. Biz de Hizmetlerimizi yürütmek, sunmak, iyileştirmek, anlamak, özelleştirmek, desteklemek ve pazarlamak amacıyla bilgilerinizi paylaşırız. Hizmetlerimiz ya da Facebook Şirketlerinin hizmetleri hakkında size pazarlama amaçlı içerikler gönderebiliriz."

Güncellenen Gizlilik İlkesini kabul veya reddedilmesi için 8 Şubat'a kadar süre veren WhatsApp'ın bu yeni ilkelerini kabul etmeyenler bu tarihten itibaren artık WhatsApp'ı kullanamayacak.