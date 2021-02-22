WhatsApp yeni gizlilik sözleşmesini reddeden kullanıcıların mesajlarını kapatacak

WhatsApp'ta 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak.

WhatsApp'ta 15 Mayıs'a kadar veri paylaşımıyla ilgili gizlilik sözleşmesini kabul etmeyen kullanıcılar mesaj gönderemeyecek ya da alamayacak. Bu kullanıcıların hesapları "aktif olmayan hesap" olarak tanımlanacak.

Aktif olmayan hesapların da 120 gün sonra silinebileceği belirtiliyor.

WhatsApp'ta arama ve bildirimler 15 Mayıs'tan sonra "kısa bir süre" daha çalışmaya devam edecek.

Ancak teknoloji haberleri sitesi TechCrunch bu sürenin sadece "birkaç hafta"yla sınırlı olacağını yazdı.

WhatsApp gizlilik sözleşmesini Ocak'ta güncellemişti.

WhatsApp, çok sayıda kullanıcısını kaybetti

Bu değişiklik, WhatsApp'ın bu yolla, çatı kuruluşu Facebook'la daha fazla veri paylaşacağını düşünen kullanıcıların tepkisine neden olmuştu.

WhatsApp'tan daha sonra yapılan açıklamada bunun doğru olmadığı, değişikliğin işletmelere ödeme yapılmasını sağlamak için gerekli olduğu belirtilmişti.

WhatsApp halihazırda IP adresi ve platform üzerinden yapılan alımlar gibi bilgileri Facebook'la paylaşıyor.

Bu güncelleme Avrupa ve İngiltere'yi kapsamıyor. Avrupa Birliği üyesi ülkeler ve İngiltere için farklı bir gizlilik sözleşmesi geçerli.

WhatsApp'ın ilk duyurusundan sonra milyonlarca kişi, Telegram ve Signal gibi benzer platformlara yönelmişti.

WhatsApp, kullanıcılarının tepkilerinin ardından yeni sözleşmenin kabulüyle ilgili son tarihi 8 Şubat'ta 15 Mayıs'a kaydırmıştı.