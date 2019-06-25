WhatsApp Web Nasıl Kullanılır?

Facebook'un anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, hem Android hem de iOS için en vazgeçilmez uygulamalarda başı çekiyor. SMS'i tarihe gömen WhatsApp'ın, bilgisayarlarınızdan ulaşabileceğiniz sürümü olan WhatsApp Web; telefona dokunmadan WhatsApp üzerinden mesajlaşmanıza olanak sağlıyor. Böylece istediğiniz her cihazdan WhatsApp hesabınıza ulaşabiliyorsunuz.

WhatsApp Web indir:

İsteyen kullanıcılar, WhatsApp Web giriş bağlantısı üzerinden, uygulamasız şekilde hizmete erişebilirler. Dileyen kullanıcılar, harici bir uygulamayla bilgisayarlarından mesajlaşabilirler. Masaüstü uygulaması ya da tarayıcı sürümü için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

WhatsApp Web indir (Uygulama)

WhatsApp Web giriş (Tarayıcı)

WhatsApp Web giriş yapma:

WhatsApp Web'in masaüstü uygulaması ya da tarayıcı sürümünü ilk açtığınızda, karşınıza yukarıdaki gibi bir WhatsApp Web kodu çıkacak. Bu kod, yalnızca WhatsApp akıllı telefon uygulaması ile birlikte çalışıyor. Bunun için WhatsApp Web ekranından çıkmadan, akıllı telefonunuzdan WhatsApp uygulamasını açın. Ardından;

Android için sağ üst köşedeki "üç nokta" sembolüne, sonra da "WhatsApp Web" seçeneğine dokunun.



iOS için sağ alt köşedeki Ayarlar'a ve ardından da WhatsApp Web (Masaüstü) seçeneğine dokunun.

Ardından karşınıza, yukarıdaki gibi "WhatsApp Web QR kod ekranı" çıkacak. Telefon kameranızı bilgisayar ekranındaki QR koda düzgünce doğrultun. Kod okunduğunda WhatsApp Web'e giriş yapmış olacaksınız.

WhatsApp Web'i kullanırken telefonunuzun internete bağlı olduğundan, şarjının bitmediğinden emin olun. Dilerseniz, bilgisayarda kullandığınız Wi-Fi ağına bağlanabilir ya da mobil internet bağlantınızdan faydalanabilirsiniz.

WhatsApp'ın az bilinen 11 özelliği için tıklayın.

WhatsApp uygulaması üzerinden ulaştığınız bütün özellikler ve ayarlara WhatsApp Web üzerinden de ulaşabilirsiniz. Dilediğiniz zaman WhatsApp Web menüsünden çıkış yapabilirsiniz. Özellikle yabancı bir bilgisayar ya da tarayıcı üzerindeyseniz, güvenliğiniz için WhatsApp Web'den çıkış yapmayı unutmayın. Eğer unutursanuz, çıkış işlemini WhatsApp iPhone ya da Android uygulamaları üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz.