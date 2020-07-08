WhatsApp Web Karanlık Mod Desteği ile Karşımızda! WhatsApp Web sonunda beklenen güncellemeye kavuştu. Daha öncesinde mobil kanadına karanlık tema seçeneğini ekleyen WhatsApp, Web uygulamasına da karanlık mod desteğini ekledi.

WhatsApp Web sonunda beklenen güncellemeye kavuştu. Daha öncesinde mobil kanadına karanlık tema seçeneğini ekleyen WhatsApp, Web uygulamasına da karanlık mod desteğini ekledi. WhatsApp Web artık geceleri gözümüzü yormayacak. Peki, WhatsApp Web karanlık mod nasıl kullanılır? Gelin hep birlikte öğrenelim.

Hemen hemen tüm uygulamalara eklenen karanlık mod desteği, WhatsApp'a da gelmişti. Tabi sadece mobil platformunda bu desteği sunan WhatsApp, Web uygulamasında bu hizmeti sunmamıştı. Şimdi gelen güncelleme ile WhatsApp Web'e karanlık mod desteği geldi.

WhatsApp Web'de Karanlık Mod nasıl açılır?

Öncelikle WhatsApp Web'e girdikten sonra varsa güncellemeleri yapmanız gerekiyor. Gerisi zaten çok basit. Öncelikle WhatsApp Web'i açıyoruz. Daha sonra yukarı kısımdan üç noktaya basıyoruz. Ardından "Ayarlar" sekmesine erişiyoruz. Devamında "Tema" butonuna basıyoruz ve açılan sekmede "Koyu" seçeneğini işaretliyoruz.

Herşey bu kadar basit. Artık geceleri işkence haline gelen beyaz sayfalar, yavaş yavaş tarihe karışıyor. WhatsApp Web'de kullanıcıları düşünerek bir adım attı. Arık WhatsApp Web' kullanırken de gözlerimiz daha az yorulacak.

Kaynak: Tamindir