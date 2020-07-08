WhatsApp ve Messenger Birleşme Planı Ciddileşiyor WhatsApp ve Messenger uygulamalarını bünyesinde tutan Facebook yeni bir çalışma içerisinde. Facebook gelen bilgilere göre WhatsApp ve Messenger birleşme planı giderek ciddileşmeye başladı.

WhatsApp ve Messenger uygulamalarını bünyesinde tutan Facebook yeni bir çalışma içerisinde. Facebook gelen bilgilere göre WhatsApp ve Messenger birleşme planı giderek ciddileşmeye başladı. Bu uygulama ile WhatsApp ve Messenger kullanıcılarının iletişim kurmasını sağlayacak olan Facebook, iletişim uygulamalarını tek çatı altında toplamayı amaçladığını daha önce aktarmıştı.

WhatSapp ve Messenger birleşecek mi?

İki uygulamanında sahibi olan Facebook, yakında bu iki uygulamayı birleştirebilir. Birleştirmekten kasıt tabiki bu uygulamaları tek bir uygulamada buluşturmak değil. Buradaki amaç WhatsApp kullanıcısının, Facebook'taki bir arkadaşına WhatsApp üzerinden mesaj göndermesi. ya da tam tersi.

Bu hizmet bazılarımıza çok saçma gelebilir. Ancak Facebook'u etkin kullanan kişiler için çok yararlı olacak. Örneğin numarasını bilmediğiniz bir arkadaşınıza Facebook üzerinden mesaj yollayabileceksiniz. Hem de Messenger uygulamasına girmeden.

Bir geliştiricinin keşfettiği bu özellik, şu anda Facebook tarafından deneniyor. Bu hizmetin yürürlüğe girmesi ise henüz yakın değil. Bakalım Facebook, gerçekten bu hizmeti sunacak mı.

Kaynak: Tamindir