WhatsApp'a yanlış kişiye fotoğraf gönderme krizini bitirecek özellik

Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, sürekli olarak güncellemeler ile yenileniyor. Uygulamaya son eklenen özelliklerden bir tanesi ise kullanıcıların, görsellerin doğru kişilerle paylaşıldığından emin olmasını hedefliyor.

Artık bir görseli paylaşırken, alıcı isimlerini görebilmek mümkün olacak. Böylece mesajın doğru kişiye gittiğinden emin olmak için ikinci bir kontrol yapılabilecek.

ŞU ANDA YALNIZCA BETA KULLANICILARINA AÇIK

Özellik şu anda yalnızca beta kullanıcılarına açık. WhatsApp'ın bu özelliği yakın zamanda diğer kullanıcılara da açması bekleniyor. Uygulamanın iPhone kullanıcılarının hizmetine sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

YENİLENME SÜRECİ İÇİNDE

WhatsApp son dönemde ciddi bir yenilenme süreci içerisinde. Facebook'un sahip olduğu uygulama, yakın zamanda sık sık farklı özellikler test ediyordu. Bu özelliklerin bir kısmı son kullanıcıya hiç ulaşmadı. Betadaki bu kontrol sisteminin normal uygulamaya da gelip gelmeyeceğini göreceğiz.